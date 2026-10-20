Você sabe quais são as raças dos cachorros da Patrulha Canina? Descubra 

Zuma é o especialista em resgates aquáticos da Patrulha Canina. Ele utiliza um veículo anfíbio para ajudar pessoas e animais em situações de perigo na água. Alegre, descontraído e apaixonado por atividades aquáticas, o personagem é inspirado no labrador retriever de pelagem chocolate. A raça foi desenvolvida no Reino Unido a partir de cães originários da região de Terra Nova, no Canadá, que auxiliavam pescadores e realizavam atividades relacionadas à água. Com o passar dos anos, esses animais também se destacaram como cães de companhia, assistência e trabalho.