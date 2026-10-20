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Pesca artesanal

INSS paga nesta sexta (23) último lote do Seguro-Defeso a mais de 3 mil pescadores no ES

O Estado fica na segunda posição entre os que mais receberão pagamentos nesse lote

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 18:32

Publicado em 

20 out 2026 às 18:32
Pescador artesanal poderá receber último lote do Seguro-Defeso nesta sexta (23) Foto: Gov BR/Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pagará, nesta sexta-feira (23), o Seguro-Defeso a 3.340 requerimentos de pescadores artesanais do Espírito Santo, num total de cerca de R$ 21,6 milhões. Esse valor faz parte do quinto e último lote do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal, referente aos períodos de defeso sob responsabilidade do instituto.

O Estado fica na segunda posição entre os que mais receberão pagamentos nesse lote. Só o Pará tem mais requerimentos contemplados: 3.652, o equivalente a R$ 24 milhões.

No país, 25 unidades da federação entram no quinto lote, que soma 15.171 requerimentos e R$ 90,4 milhões em pagamentos.

Os pescadores podem acompanhar a emissão das parcelas e conferir as datas de pagamento na Carteira de Trabalho Digital. Outra opção é ligar para a Central Alô Trabalho, no telefone 158.

Fim de um ciclo

O Seguro-Defeso é um benefício pago ao pescador artesanal que fica impedido de trabalhar durante o período de defeso, quando a pesca de determinadas espécies é proibida para garantir a reprodução e a preservação dos recursos pesqueiros. 


A paralisação é definida por normas ambientais e varia conforme a espécie e a região. No Espírito Santo, o caso mais conhecido é o do caranguejo-uçá, cuja captura, transporte e comercialização ficam restritos de 1º de outubro a 30 de novembro. 

Nesse intervalo, o pescador recebe o equivalente a um salário mínimo por mês, como forma de garantir renda a quem depende da atividade. Para ter direito, é preciso exercer a pesca de forma artesanal, como principal fonte de renda, e manter o registro regular na atividade pesqueira.

O último lote marca o encerramento da participação do INSS na operacionalização regular do benefício. Depois de mais de dez anos recebendo e analisando os pedidos e reconhecendo o direito ao Seguro-Defeso, o instituto deixa a atribuição. Os requerimentos referentes a períodos de defeso iniciados em 1º de novembro de 2025, como o do caranguejo-uçá deste ano, passarão para a responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Este conteúdo foi produzido por Guilherme Marques, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Andreia Pegoretti.

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