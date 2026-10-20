INSS paga nesta sexta (23) último lote do Seguro-Defeso a mais de 3 mil pescadores no ES

O Seguro-Defeso é um benefício pago ao pescador artesanal que fica impedido de trabalhar durante o período de defeso, quando a pesca de determinadas espécies é proibida para garantir a reprodução e a preservação dos recursos pesqueiros.





A paralisação é definida por normas ambientais e varia conforme a espécie e a região. No Espírito Santo, o caso mais conhecido é o do caranguejo-uçá, cuja captura, transporte e comercialização ficam restritos de 1º de outubro a 30 de novembro.