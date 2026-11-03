Artista capixaba Ângela Gomes celebra 50 anos de carreira com exposição no Palácio Anchieta

A Arte Naif, termo que vem do francês naïf e significa “ingênuo” ou “inocente”, é uma expressão artística visual produzida por artistas autodidatas, assim como Ângela. Essa linguagem permite que cada artista traduza, de forma singular, sua maneira de observar o mundo, a partir de referências pessoais, memórias e experiências, sem depender de uma formação acadêmica.





Em 1981, a artista realizou sua primeira exposição individual em Vitória. Seis anos depois, em 1987, passou a se dedicar à pintura Naif, após conhecer a pintora Raquel Galena, que trabalhava com o gênero, em Embu das Artes, em São Paulo.





Ao longo desses 50 anos, essa liberdade de criação contribuiu para consolidar uma identidade reconhecida na Arte Naif capixaba. Suas obras têm como ponto de partida o olhar sobre o mundo ao redor e as lembranças que carrega.





A exposição ficará em cartaz por dois meses e contará com uma programação paralela voltada à aproximação do público com a obra e o processo criativo da artista. Estão previstas oficinas, visitas guiadas e outras atividades educativas e culturais durante o período de visitação.