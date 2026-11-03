Mulher é impedida de sair de casa ao terminar relacionamento na Serra

Um homem de 31 anos foi preso após impedir a companheira, de 26 anos, e o filho do casal, de 1 ano, de saírem de casa, na manhã de segunda-feira (2), no bairro Ourimar, na Serra. Segundo a vítima, o suspeito chegou embriagado à residência e, após ela manifestar o desejo de terminar o relacionamento, tomou o celular dela e a impediu de deixar o imóvel.





A mulher conseguiu recuperar o aparelho e pedir ajuda à irmã, que acionou a Polícia Militar. Segundo a corporação, durante o transporte para a delegacia, o suspeito teria dito que "o ocorrido foi desnecessário e é por isso que tem cara que mata a mulher”.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por violência psicológica contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas.