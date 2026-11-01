O que está por trás do monumento de quase 30 metros na Enseada do Suá?

Você já passou perto do monumento ao lado do Shopping Vitória e se perguntou o que significa? O Monumento ao Imigrante Italiano é uma obra de arte pública localizada na Praça José Neffa (antiga Praça da Itália), na Enseada do Suá, em Vitória, na Avenida Américo Buaiz.
Segundo o historiador Pablo Gatt, a obra foi inaugurada em junho de 2000 e projetada pela arquiteta Sheila Basílio. É formada por dois grandes obeliscos inclinados, estruturados em aço e revestidos com granito verde polido, cada um com aproximadamente 30 metros de altura.
“O monumento representa a aproximação entre a população capixaba e os imigrantes italianos, destacando a contribuição da imigração italiana para a formação histórica e cultural do Espírito Santo” , conta o historiador.
Os dois obeliscos representam os dois povos, italianos e capixabas. Ao começarem separados e se inclinarem um em direção ao outro simboliza a aproximação e a integração entre as duas culturas.
“O monumento não representa simplesmente a presença dos italianos no Espírito Santo. Ele procura representar uma relação construída entre duas comunidades, enfatizando a integração cultural”, ressalta Pablo.
A construção está relacionada à valorização da memória da imigração, que possui uma importância na história do Espírito Santo. A forma, os materiais e a iluminação contribuem para transformar a obra em um símbolo da presença italiana e da integração entre a cultura italiana e a sociedade capixaba.