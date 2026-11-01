O que está por trás do monumento de quase 30 metros na Enseada do Suá?

Você já passou perto do monumento ao lado do Shopping Vitória e se perguntou o que significa? O Monumento ao Imigrante Italiano é uma obra de arte pública localizada na Praça José Neffa (antiga Praça da Itália), na Enseada do Suá, em Vitória, na Avenida Américo Buaiz.





Segundo o historiador Pablo Gatt, a obra foi inaugurada em junho de 2000 e projetada pela arquiteta Sheila Basílio. É formada por dois grandes obeliscos inclinados, estruturados em aço e revestidos com granito verde polido, cada um com aproximadamente 30 metros de altura.





“O monumento representa a aproximação entre a população capixaba e os imigrantes italianos, destacando a contribuição da imigração italiana para a formação histórica e cultural do Espírito Santo” , conta o historiador.