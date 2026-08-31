15 livros para conhecer novas histórias em setembro

O início de um novo mês pode ser um convite a desacelerar, abrir um livro e deixar novas histórias ocuparem espaço na rotina. Entre memórias do sertão, aventuras sobre duas rodas, mundos distópicos e jornadas de autoconhecimento, a seleção a seguir reúne títulos de diferentes gêneros literários. São histórias que ajudam o leitor a olhar para a vida por outras perspectivas e descobrir novos modos de enxergar o mundo. Confira!