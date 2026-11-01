Cuidados com a pele no fim do ano: por que começar agora e os melhores tratamentos

Nessa época do ano, uma pergunta começa a aparecer com mais frequência no consultório: “Doutora, ainda dá tempo de cuidar da pele para o fim do ano?”. E a minha resposta costuma ser: sim, mas não deixe para a última hora.





Quem me acompanha sabe que eu gosto de falar sobre planejamento quando o assunto é dermatologia. Nem todo tratamento tem efeito imediato, e acredito que cuidar da pele não deve ser uma corrida para conseguir um resultado antes de uma determinada data.





Quando pensamos nas festas de fim de ano, nas viagens, nas férias e na chegada do verão, o ideal é começar a olhar para isso com alguns meses de antecedência. É justamente esse tempo que nos permite planejar as etapas do tratamento e respeitar o ritmo de cada procedimento.





Um exemplo muito claro são os bioestimuladores de colágeno. Quando indicados, eles não entregam uma transformação imediata. O tratamento estimula uma resposta do próprio organismo, e a produção de colágeno acontece progressivamente. Ou seja: o resultado que você deseja perceber mais adiante começa a ser construído agora.





E isso não vale apenas para os bioestimuladores.





Temos diferentes tecnologias que podem fazer parte desse planejamento. Lasers, radiofrequências, ultrassom microfocado e outros tratamentos podem ser programados ao longo dos meses de acordo com aquilo que queremos melhorar na pele.





Alguns procedimentos são realizados em sessões, outros precisam de intervalos entre uma etapa e outra, e há tratamentos cujo resultado vai aparecendo gradualmente. Quando começamos com antecedência, conseguimos organizar esse processo com mais tranquilidade.





É diferente, por exemplo, de chegar em dezembro querendo fazer tudo de uma vez.





Quando novembro pela frente, podemos pensar em uma sequência de cuidados. Um tratamento pode preparar o caminho para o próximo, podemos acompanhar a resposta da pele e ajustar o protocolo ao longo do processo.





É justamente essa possibilidade de construir o tratamento ao longo do tempo que torna essa época tão interessante para quem já está pensando no fim do ano.





E não estou falando apenas de chegar bem às festas. O mesmo planejamento pode ser pensado para quem tem uma viagem marcada, vai passar as férias de janeiro na praia ou simplesmente quer aproveitar a chegada do verão para estar com a pele mais bem cuidada.





Gosto de pensar que o resultado que vemos no fim do ano começa muito antes de dezembro.





Quando uma paciente chega agora ao consultório dizendo que quer cuidar da pele para uma ocasião daqui a alguns meses, temos tempo para olhar para o que pode ser feito e construir esse caminho. Em vez de correr contra o calendário, usamos o próprio tempo a nosso favor.





Claro que cada tratamento tem seu próprio ritmo e que não existe um protocolo único para essa época do ano. Mas uma coisa é certa: alguns resultados precisam de tempo para acontecer.





Por isso, se você já está pensando no Natal, no Ano Novo, nas férias ou no verão, talvez agora seja justamente o momento de começar.





Não para fazer tudo de uma vez, mas para planejar, cuidar e permitir que cada tratamento tenha o tempo necessário para entregar o que pode oferecer.





Porque, quando falamos em pele, muitas vezes o melhor momento para começar a ver o resultado é bem antes de ele aparecer.