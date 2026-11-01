Tarot semanal: previsão para os signos de 02 a 08 de novembro de 2026

Conforme as cartas do tarot, a semana será marcada por novas oportunidades, conquistas e transformações positivas. Enquanto alguns signos poderão receber reconhecimento pelos seus esforços, fortalecer relacionamentos e avançar em projetos, outros encontrarão na reflexão e na intuição caminhos para tomar decisões importantes. Além disso, o período favorecerá acordos, parcerias e o crescimento pessoal e profissional.