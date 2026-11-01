Ataque a tiros na rua deixa dois mortos e cinco baleados em Cariacica

Rafael Bahia Teixeira, de 24 anos, e Magna Procópio, de 32 anos, morreram em um ataque a tiros no bairro São Francisco, em Cariacica, na noite deste sábado (31). Outras cinco pessoas foram baleadas e uma pessoa ficou ferida durante a correria. O crime aconteceu na Rua Agenor Vasconcelos, nas proximidades do Orfanato Cristo Rei. Magna deixa dois filhos.
Uma câmera de segurança registrou o ataque, ocorrido por volta das 19h52. Nas imagens, é possível ver o grupo reunido na rua quando um carro prata passa. Os suspeitos desembarcam e disparam contra as vítimas, que tentam correr, mas são atingidas. Após os tiros, eles entram novamente no veículo e deixam o local.
Conforme apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, o alvo dos disparos seria Rafael Bahia Teixeira, conhecido como Perninha.
Um familiar de Magna, que preferiu não se identificar, contou que ela havia ido à distribuidora para comprar cerveja e carvão para um churrasco com o marido. Ele a descreveu como uma mulher extrovertida, trabalhadora e sem envolvimento com atividades criminosas.
A família toda está desolada. Infelizmente aconteceu isso com ela. Ela não merecia ter sofrido essa morte tão terrível, do jeito que foi. Esperamos que as autoridades tomem conta do caso, investiguem e nos deem uma posição. Nós aguardamos por justiça
X. Familiar da vítima
O último encontro dos dois havia sido na segunda-feira (26), quando ele e a esposa foram à casa de Magna. Na noite do crime, o familiar tinha acabado de chegar do trabalho quando recebeu a notícia da esposa, que soube do ataque pelas redes sociais. Ele também assistiu às imagens da câmera de segurança. “Assustador. Ela não merecia morrer daquela forma”, disse.
Segundo ele, Magna deixa dois filhos, que não moravam com ela. “Ela amava muito aquelas duas crianças. Que a justiça seja feita, que os culpados paguem e que não fique impune”, pediu.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Rafael e Magna morreram no local. O registro aponta que ela era companheira de Evandro Monteiro Leal, um dos feridos.
O registro cita outras seis pessoas envolvidas na ocorrência, além dos dois mortos. Cinco delas apresentavam ferimentos à bala, enquanto uma mulher relatou ter caído ao tentar fugir, sem ter sido atingida por disparos.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam as vítimas. Não há informações sobre os hospitais para onde os feridos foram levados nem sobre o estado de saúde deles.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Os corpos das duas vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para passar por necropsia e, posteriormente, serem liberados aos familiares.
Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.