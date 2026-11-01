Ataque a tiros na rua deixa dois mortos e cinco baleados em Cariacica

Rafael Bahia Teixeira, de 24 anos, e Magna Procópio, de 32 anos, morreram em um ataque a tiros no bairro São Francisco, em Cariacica, na noite deste sábado (31). Outras cinco pessoas foram baleadas e uma pessoa ficou ferida durante a correria. O crime aconteceu na Rua Agenor Vasconcelos, nas proximidades do Orfanato Cristo Rei. Magna deixa dois filhos.





Uma câmera de segurança registrou o ataque, ocorrido por volta das 19h52. Nas imagens, é possível ver o grupo reunido na rua quando um carro prata passa. Os suspeitos desembarcam e disparam contra as vítimas, que tentam correr, mas são atingidas. Após os tiros, eles entram novamente no veículo e deixam o local.





Conforme apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, o alvo dos disparos seria Rafael Bahia Teixeira, conhecido como Perninha.





Um familiar de Magna, que preferiu não se identificar, contou que ela havia ido à distribuidora para comprar cerveja e carvão para um churrasco com o marido. Ele a descreveu como uma mulher extrovertida, trabalhadora e sem envolvimento com atividades criminosas.