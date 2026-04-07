Qual o melhor laser para sua pele? Entenda as diferenças entre as tecnologias

Existe um universo inteiro de lasers na dermatologia estética, e cada um tem uma tecnologia Crédito: Shutterstock

É uma conversa comum entre amigas: "Fiz laser semana passada e amei!" - e quando alguém pergunta qual foi, a resposta costuma ser um vago "não sei, acho que era fracionado". Essa cena se repete com frequência: as pessoas fazem o procedimento, ficam satisfeitas com o resultado, mas não sabem exatamente o que foi feito na pele delas.

E não é trivialidade querer saber. Entender qual laser foi utilizado é importante para repetir o tratamento, para combinar com outros procedimentos, para saber o que esperar na recuperação - e para tomar decisões mais conscientes sobre a própria pele.

Existe um universo inteiro de lasers na dermatologia estética, e cada um tem uma tecnologia, uma profundidade de ação e uma indicação completamente diferente. Por isso, vale a pena conhecer as principais opções disponíveis hoje - e entender para que cada uma serve.

O Laser de Thulium é uma das tecnologias mais procuradas para quem busca melhora de textura, fechamento de poros, manchas superficiais e luminosidade. Ele trabalha de forma fracionada - criando microzonas de tratamento sem atingir toda a superfície da pele de uma vez - o que garante recuperação mais rápida com resultados expressivos. É uma excelente opção para quem quer refinar a qualidade da pele sem se afastar da rotina por muito tempo.

Considerado o "padrão ouro" dos lasers para rejuvenescimento, o CO2 fracionado é mais intenso e indicado para quem busca resultados mais significativos - rugas mais profundas, cicatrizes de acne, flacidez e irregularidades de textura mais acentuadas. Ele promove uma renovação profunda da pele, estimulando a produção de colágeno nas camadas mais internas. O tempo de recuperação é maior - geralmente entre 5 e 10 dias - mas os resultados são proporcionalmente mais intensos e duradouros.

O Laser de Erbium ocupa um espaço intermediário entre os tratamentos mais suaves e o CO2. Remove camadas superficiais da pele com grande precisão, sendo especialmente indicado para manchas, melasma superficial, irregularidades de textura e rejuvenescimento moderado. Tem recuperação menor do que o CO2 e é uma excelente alternativa para fototipos mais escuros, pois oferece menor risco de hiperpigmentação pós-tratamento - uma preocupação relevante para a pele brasileira.

O Laser de Picossegundo trabalha em pulsos ultracurtos - na ordem de picossegundos, equivalente a um trilionésimo de segundo. Essa velocidade permite fragmentar pigmentos com uma precisão que outros lasers não conseguem alcançar, tornando-o referência para manchas resistentes, melasma, tatuagens e para quem busca luminosidade e uniformidade do tom da pele. Outro grande diferencial: estimula colágeno sem remover a superfície da pele - o que significa praticamente nenhum tempo de recuperação.

Muito utilizado para manchas pigmentares, lentigos solares e remoção de tatuagens, o Q-Switched emite pulsos de alta energia em nanossegundos. É uma tecnologia consagrada e extremamente eficaz para lesões pigmentadas específicas, que continua sendo referência mesmo com o surgimento do Picossegundo. Os dois têm indicações próprias e frequentemente são utilizados de forma complementar em um mesmo protocolo.

Não existe o melhor laser - existe o certo para cada pessoa e cada necessidade.

Com tantas opções disponíveis, é natural se perguntar qual escolher. A resposta é: depende. Pele oleosa com poros dilatados pede uma abordagem. Manchas resistentes, outra. Flacidez e rugas mais profundas, outra completamente diferente. E muitas vezes o melhor resultado vem da combinação de mais de uma tecnologia em um mesmo protocolo.