Como cuidar da área dos olhos para minimizar olheiras

Pesquisas recentes mostram que os procedimentos estéticos voltados para a região dos olhos estão entre os mais procurados pelos brasileiros. Isso não é por acaso, afinal o olhar é um dos cartões de visita do nosso rosto e também uma das áreas que mais denunciam os sinais do envelhecimento.



A pele ao redor dos olhos é extremamente fina e delicada, o que a torna mais suscetível à perda de colágeno e à flacidez. É comum que os primeiros sinais de envelhecimento surjam justamente nessa região, e, com eles, a expressão do rosto pode mudar completamente. Pálpebras caídas, por exemplo, transmitem um olhar mais triste, enquanto as olheiras — sejam elas causadas por genética, pigmentação, retenção de líquidos ou flacidez — passam uma sensação constante de cansaço, mesmo quando estamos descansados.

Sempre digo que o olhar carrega emoções, mas também entrega nossas noites mal dormidas, o impacto do estresse e até os efeitos da idade. Por isso, cuidar dessa região vai muito além da estética, trata-se de preservar a expressão natural e manter uma aparência mais saudável e harmoniosa.

O lado bom é que os avanços da dermatologia têm nos permitido oferecer tratamentos cada vez mais modernos, seguros e confortáveis. Hoje, contamos com tecnologias capazes de melhorar a flacidez das pálpebras, suavizar olheiras e devolver frescor ao olhar, muitas vezes sem necessidade de procedimentos invasivos. Entre eles, destaco a tecnologia de plasma para tratar as pálpebras caídas, a radiofrequência microagulhada para melhorar a firmeza da pele e os lasers fracionados associados a ativos como nanogolds para olheiras pigmentadas.

Vale sempre lembrar que cuidar da região dos olhos exige uma abordagem personalizada e cautelosa, mas os resultados costumam ser ótimos para os mais variados casos. Investir no olhar é, acima de tudo, investir na autoestima, na confiança e na forma como nos apresentamos ao mundo.

