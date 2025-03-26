Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cuidados

5 cuidados essenciais para cuidar da pele no outono

O ressecamento, a sensibilidade e até o agravamento de algumas condições, como dermatite e psoríase, são comuns nessa época do ano

Publicado em 26 de Março de 2025 às 09:01

Karina Mazzini

Colunista

Mulher usando hidratante corporal
Uma das dicas é  investir em hidratantes mais potentes Crédito: Shutterstock/ Kmpzzz
Com a chegada do outono, as temperaturas começam a cair, o ar fica mais seco e nossa pele sente essas mudanças. O ressecamento, a sensibilidade e até o agravamento de algumas condições, como dermatite e psoríase, são comuns nessa época do ano. Por isso, adaptar a rotina de cuidados é muito importante para mantermos a pele saudável e bonita. Separei cinco cuidados essenciais para para essa estação. Confira!

Capriche na hidratação

O ar mais seco e as temperaturas mais amenas fazem com que a pele perca mais água, o que pode deixá-la ressecada e sem viço. Para evitar esse problema, você pode investir em hidratantes mais potentes, preferencialmente os que contêm ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e até mesmo a ureia para as regiões como pés e cotovelos. Se a pele for oleosa, a dica é optar por versões oil-free e texturas em gel para evitar o entupimento dos poros.

Evite banhos quentes e demorados

Com o friozinho chegando, a tentação de tomar banhos mais quentes é grande, não é? Mas devo alertar que isso pode prejudicar sua pele. A água quente remove a barreira natural de proteção da pele, deixando-a mais ressecada e sensível. O ideal é optar por banhos mornos e usar sabonetes suaves, que limpam sem agredir.

Não esqueça do protetor solar

Mesmo nos dias nublados e frios, os raios UV continuam incidindo sobre a pele, acelerando o envelhecimento e aumentando o risco de câncer de pele. O uso diário de protetor solar com FPS 30 ou superior é indispensável, especialmente no rosto, pescoço e mãos, que ficam mais expostos. Para facilitar a rotina, aposte em versões com hidratante ou cor, que unem proteção e cuidado.

Beba bastante água

A hidratação da pele começa de dentro para fora. No outono e no inverno, com o tempo mais fresco, é comum sentirmos menos sede, mas manter o consumo adequado de água é essencial para evitar o ressecamento e manter a pele viçosa. Se tiver dificuldade em beber água pura, pode tentar consumir chás naturais, águas saborizadas e frutas que possuem muito líquido como abacaxi, melancia e laranja.

Cuide dos lábios e das mãos

Os lábios e as mãos são áreas que sofrem bastante com o clima seco e frio, podendo rachar e até ferir. Use hidratantes labiais com manteiga de cacau ou vitamina E e aplique creme para as mãos sempre que necessário.
Além desses cuidados diários, o outono é uma excelente época para investir em tratamentos dermatológicos mais agressivos, como os lasers e peelings. Com a menor incidência solar, a recuperação da pele acontece de forma mais segura e eficaz, com poucos riscos de complicação por conta da exposição solar. 

Karina Mazzini

Karina Mazzini e dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia com mais de 30 anos de experiencia. Neste espaco vai trazer para os capixabas as maiores novidades e tendencias da area da saude e beleza.

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados