5 cuidados essenciais para cuidar da pele no outono

Com a chegada do outono, as temperaturas começam a cair, o ar fica mais seco e nossa pele sente essas mudanças. O ressecamento, a sensibilidade e até o agravamento de algumas condições, como dermatite e psoríase, são comuns nessa época do ano. Por isso, adaptar a rotina de cuidados é muito importante para mantermos a pele saudável e bonita. Separei cinco cuidados essenciais para para essa estação. Confira!
Capriche na hidratação
O ar mais seco e as temperaturas mais amenas fazem com que a pele perca mais água, o que pode deixá-la ressecada e sem viço. Para evitar esse problema, você pode investir em hidratantes mais potentes, preferencialmente os que contêm ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e até mesmo a ureia para as regiões como pés e cotovelos. Se a pele for oleosa, a dica é optar por versões oil-free e texturas em gel para evitar o entupimento dos poros.
Evite banhos quentes e demorados
Com o friozinho chegando, a tentação de tomar banhos mais quentes é grande, não é? Mas devo alertar que isso pode prejudicar sua pele. A água quente remove a barreira natural de proteção da pele, deixando-a mais ressecada e sensível. O ideal é optar por banhos mornos e usar sabonetes suaves, que limpam sem agredir.
Não esqueça do protetor solar
Mesmo nos dias nublados e frios, os raios UV continuam incidindo sobre a pele, acelerando o envelhecimento e aumentando o risco de câncer de pele. O uso diário de protetor solar com FPS 30 ou superior é indispensável, especialmente no rosto, pescoço e mãos, que ficam mais expostos. Para facilitar a rotina, aposte em versões com hidratante ou cor, que unem proteção e cuidado.
Beba bastante água
A hidratação da pele começa de dentro para fora. No outono e no inverno, com o tempo mais fresco, é comum sentirmos menos sede, mas manter o consumo adequado de água é essencial para evitar o ressecamento e manter a pele viçosa. Se tiver dificuldade em beber água pura, pode tentar consumir chás naturais, águas saborizadas e frutas que possuem muito líquido como abacaxi, melancia e laranja.
Cuide dos lábios e das mãos
Os lábios e as mãos são áreas que sofrem bastante com o clima seco e frio, podendo rachar e até ferir. Use hidratantes labiais com manteiga de cacau ou vitamina E e aplique creme para as mãos sempre que necessário.
Além desses cuidados diários, o outono é uma excelente época para investir em tratamentos dermatológicos mais agressivos, como os lasers e peelings. Com a menor incidência solar, a recuperação da pele acontece de forma mais segura e eficaz, com poucos riscos de complicação por conta da exposição solar.