Pele iluminada: veja os benefícios da vitamina C para a pele

O benefícios do ativo para a pele
- Tem ação antioxidante e clareadora
- Melhora a textura da pele
- Potencializa a eficácia do fotoprotetor quando usada em conjunto com ele
- Auxilia na síntese de colágeno e reforça a barreira cutânea
16 produtos com Vitamina C para a pele
- Essencele Filler Complex C20, de Profuse. É um sérum rejuvenescedor e antioxidante com 20% de Vitamina C estabilizada, que previne e corrige rugas e linhas de expressão, ilumina e uniformiza o tom da pele, e combate os radicais livres. Indicado para todos os tipos de pele. Preço: R$ 209,99 (COMPRE AQUI)
- Ivy C Aox, da Mantecorp Skincare. É um gel rejuvenescedor que combina Vitamina C nanoencapsulada, Retinol e Ácido Hialurônico. Sua textura leve é rapidamente absorvida, promovendo uniformização do tom da pele, redução de linhas finas e melhora da elasticidade. Preço: R$ 180,38 (COMPRE AQUI)
- Sustent C, da Ada Tina. Sérum com melatonina e Vitamina C capaz de combater 12 sinais do envelhecimento. Esse sérum clareador anti-idade especialmente desenvolvido para peles maduras e menopausadas promove rejuvenescimento, retexturização e clareamento da pele. Preço: R$ 340,00
- Flavo-C Forte, da Isdin. Sérum com 15% de Vitamina C pura e fresca, que ajuda a reduzir sinais de cansaço e revitalizar a pele. Ele também ajuda na produção de colágeno, hidrata, traz firmeza e reduz rugas. Preço: R$ 217,79 (COMPRE AQUI)
- Euryale C, da TheraSkin. É um sérum multifuncional antirrugas, ideal para todos os tipos de pele, com exclusiva tecnologia de Vitamina C Pura estabilizada. Foi desenvolvido para agir atenuando as linhas de expressão e as rugas finas. Preço: R$ 175,18 (COMPRE AQUI)
- Tônico Antioxidante Natural C, da Agradal. Possui Vitamina C Nanoencapsulada e niacinamida. Proporciona uma textura macia, suavizando linhas finas e combatendo os radicais livres. Recupera a pele, minimizando os efeitos das agressões externas. Preço: R$ 24,85 (COMPRE AQUI)
- Pure Vitamin C12 Oil Control, da La-Roche Posay. A nova fórmula, pensada para peles oleosas, proporciona uma sensação natural de frescor. Com ácido salicílico na formulação e 12% de Vitamina C pura, reduz o excesso de oleosidade e também das rugas. Preço: R$ 226,16 (COMPRE AQUI)
- Improve C Stick Glow, da Dermage. A fórmula do bastão antioxidante conta com o exclusivo Complexo Oil Control contendo poderosos ativos que atuam controlando os níveis de hidratação e oleosidade, auxiliando na manutenção e síntese do colágeno e ajudando a reduzir rugas , linhas finas e poros. Preço: R$ 149,00
- Hyaluron-Filler Vitamin C Booster, de Eucerin. Sérum antioxidante que combate os primeiros sinais de envelhecimento. Com 10% de Vitamina C pura, Ácido Hialurônico e Licochalcona A, ele fortalece a pele, suaviza rugas e melhora a luminosidade. Preço: R$ 139,90
- Sun Fresh Hydro Boost, de Neutrogena. Desenvolvido com um complexo de Vitamina E, Vitamina C e Niacinamida, o protetor solar proporciona ação antioxidante, estimulação do colágeno, prevenção de danos à pele e hidratação na barreira cutânea. Preço: R$ 53,67 (COMPRE AQUI)
- Pigmentbio C-Concentrate, de Bioderma. A fórmula combina a patente LumiReveal com ativos clareadores para recuperar a luminosidade natural da pele. O sérum contém 2% de Vitamina C glicosada, uma versão 3 vezes mais estável e protegida contra a oxidação, garantindo ação prolongada e eficaz no combate à hiperpigmentação. Preço: R$ 209,90 (COMPRE AQUI)
- Vitamina C 10%, da État Pur. É um sérum que traz um poderoso antioxidante que previne o envelhecimento da pele, age em sua luminosidade e uniformidade. A textura ligeiramente encorpada à base de poliol garante a eficácia e a estabilidade da vitamina C pura ao longo do tempo. Preço: R$ 131,90
- Intensive Vitamine C², de Esthederm. O sérum uniformiza e previne o envelhecimento da pele por meio da combinação de dois tipos de Vitamina C (10% de Vitamina C Pura e 2% Pró-Vitamina C). O produto proporciona uma ação imediata, oferecendo potente proteção antioxidante contra os raios UV, além de devolver o viço e a luminosidade à pele. Preço: R$ 219,90 (COMPRE AQUI)
- Sérum Antioxidante Neo Dermo Active Pro Collection, de Eudora. Com ação antioxidante essencial para a síntese do colágeno, Tecnologia Orchistem, 10% de Vitamina C e Vitamina B3, ele se oxida no lugar das células da pele, prevenindo rugas, perda de viço e luminosidade. Preço: R$ 92,90 (COMPRE AQUI)
- Vit C Plus, da Care Natural Beauty. A Vitamina C nanoencapsulada garante uma ação prolongada com alta estabilidade e elevado poder antioxidante. Possui efeito primer para um glow perfeito na pele, com textura leve, aveludada e que não esfarela. Preço: R$ 145,89 (COMPRE AQUI)
- Protetor Solar em Bastão Com Cor FPS 95, da Ollie. Tem efeito de base, oferecendo cobertura média, longa duração e FPS 95 com FPUVA 40. Suaviza manchas de acne e melasma e tem toque sequinho, com benefícios adicionais de tratamento da Vitamina C, Vitamina E e Ácido Hialurônico. Preço: R$ 139,00 (COMPRE AQUI)
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