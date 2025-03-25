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Pele iluminada: veja os benefícios da vitamina C para a pele

A vitamina C se adapta a diferentes tipos de pele e oferece múltiplos benefícios, como ação antioxidante, estímulo da produção de colágeno e uniformização de manchas

Publicado em 25 de Março de 2025 às 16:37

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

25 mar 2025 às 16:37
Mulher cuidando da pele
A vitamina C ajuda a proteger a pele dos danos causados por fatores externos Crédito: shutterstock./ PeopleImages.com - Yuri A
Versátil e eficaz, a vitamina C se adapta a diferentes tipos de pele e oferece múltiplos benefícios, como ação antioxidante, estímulo da produção de colágeno, uniformização de manchas, potencialização do protetor solar e efeito iluminador instantâneo.
“A vitamina C pode ser usada tanto na prevenção quanto no tratamento de diversas queixas, como manchas, sinais de envelhecimento e perda de viço. Além disso, pode ser combinada com outros ativos importantes do skincare, por exemplo, o ácido hialurônico”, afirma a dermatologista Paula Yume, gerente médico-científica de Profuse.
O ativo atua como um antioxidante potente, protegendo a pele contra danos induzidos por radicais livres, como aqueles causados pela radiação ultravioleta e responsáveis pelo envelhecimento precoce. “Assim, quando combinada com o protetor solar, ela melhora a proteção contra o fotoenvelhecimento e o aparecimento de manchas”, explica a dermatologista.
A dermatologista Hannah Cade explica que o ativo é um potente antioxidante hidrossolúvel que ajuda a proteger a pele dos danos causados por fatores externos, como o sol e a poluição, além de auxiliar na produção de colágeno. "Ele neutraliza os radicais livres, prevenindo o estresse oxidativo, que leva ao envelhecimento das células do corpo".
Hannah Cade
Hannah Cade fala dos benefícios do uso da vitamina C Crédito: Reprodução @Hannahcade
"Ela estimula a produção de colágeno e melhora a barreira cutânea, contribuindo para a integridade e firmeza da pele"
Hannah Cade - Dermatologista
A médica conta que é interessante entender que, por potencializar o efeito de fotoproteção em associação com o filtro solar, ela não só ajuda a produzir colágeno, mas também a prevenir a degradação do colágeno da pele. "A vitamina C também tem ação clareadora, pois reduz a produção de melanina, o pigmento que causa as manchas. Por isso, ela ajuda a deixar a pele com um tom mais uniforme e iluminado", diz Hannah Cade.

O benefícios do ativo para a pele

- Tem ação antioxidante e clareadora

- Melhora a textura da pele

- Potencializa a eficácia do fotoprotetor quando usada em conjunto com ele

- Auxilia na síntese de colágeno e reforça a barreira cutânea

O produto deve ser aplicado na pele limpa e seca, geralmente antes do hidratante e do protetor solar. "A concentração e a forma da vitamina C, se será pura ou não, associada com outros ativos e em que ordem da rotina, deve ser indicadas conforme o tipo de pele e objetivo do tratamento. O mais recomendado é o uso durante o dia", diz a dermatologista.

16 produtos com Vitamina C para a pele

Produtos com vitamina C
Uma seleção de produtos com Vitamina C para cuidar da pele Crédito: Arte A Gazeta
  1. Essencele Filler Complex C20, de Profuse. É um sérum rejuvenescedor e antioxidante com 20% de Vitamina C estabilizada, que previne e corrige rugas e linhas de expressão, ilumina e uniformiza o tom da pele, e combate os radicais livres. Indicado para todos os tipos de pele. Preço: R$ 209,99 (COMPRE AQUI)

  2. Ivy C Aox, da Mantecorp Skincare. É um gel rejuvenescedor que combina Vitamina C nanoencapsulada, Retinol e Ácido Hialurônico. Sua textura leve é rapidamente absorvida, promovendo uniformização do tom da pele, redução de linhas finas e melhora da elasticidade. Preço: R$ 180,38 (COMPRE AQUI)

  3. Sustent C, da Ada Tina. Sérum com melatonina e Vitamina C capaz de combater 12 sinais do envelhecimento. Esse sérum clareador anti-idade especialmente desenvolvido para peles maduras e menopausadas promove rejuvenescimento, retexturização e clareamento da pele. Preço: R$ 340,00

  4. Flavo-C Forte, da Isdin. Sérum com 15% de Vitamina C pura e fresca, que ajuda a reduzir sinais de cansaço e revitalizar a pele. Ele também ajuda na produção de colágeno, hidrata, traz firmeza e reduz rugas. Preço: R$ 217,79 (COMPRE AQUI)

  5. Euryale C, da TheraSkin. É um sérum multifuncional antirrugas, ideal para todos os tipos de pele, com exclusiva tecnologia de Vitamina C Pura estabilizada. Foi desenvolvido para agir atenuando as linhas de expressão e as rugas finas. Preço: R$ 175,18 (COMPRE AQUI)

  6. Tônico Antioxidante Natural C, da Agradal. Possui Vitamina C Nanoencapsulada e niacinamida. Proporciona uma textura macia, suavizando linhas finas e combatendo os radicais livres. Recupera a pele, minimizando os efeitos das agressões externas. Preço: R$ 24,85 (COMPRE AQUI)

  7. Pure Vitamin C12 Oil Control, da La-Roche Posay. A nova fórmula, pensada para peles oleosas, proporciona uma sensação natural de frescor. Com ácido salicílico na formulação e 12% de Vitamina C pura, reduz o excesso de oleosidade e também das rugas. Preço: R$ 226,16 (COMPRE AQUI)

  8. Improve C Stick Glow, da Dermage. A fórmula do bastão antioxidante conta com o exclusivo Complexo Oil Control contendo poderosos ativos que atuam controlando os níveis de hidratação e oleosidade, auxiliando na manutenção e síntese do colágeno e ajudando a reduzir rugas , linhas finas e poros. Preço: R$ 149,00
Produtos de vitamina C
Uma seleção de produtos com Vitamina C para cuidar da pele Crédito: Arte A Gazeta
  1. Hyaluron-Filler Vitamin C Booster, de Eucerin. Sérum antioxidante que combate os primeiros sinais de envelhecimento. Com 10% de Vitamina C pura, Ácido Hialurônico e Licochalcona A, ele fortalece a pele, suaviza rugas e melhora a luminosidade. Preço: R$ 139,90 

  2. Sun Fresh Hydro Boost, de Neutrogena. Desenvolvido com um complexo de Vitamina E, Vitamina C e Niacinamida, o protetor solar proporciona ação antioxidante, estimulação do colágeno, prevenção de danos à pele e hidratação na barreira cutânea. Preço: R$ 53,67 (COMPRE AQUI)

  3. Pigmentbio C-Concentrate, de Bioderma. A fórmula combina a patente LumiReveal com ativos clareadores para recuperar a luminosidade natural da pele. O sérum contém 2% de Vitamina C glicosada, uma versão 3 vezes mais estável e protegida contra a oxidação, garantindo ação prolongada e eficaz no combate à hiperpigmentação. Preço: R$ 209,90 (COMPRE AQUI)

  4. Vitamina C 10%, da État Pur. É um sérum que traz um poderoso antioxidante que previne o envelhecimento da pele, age em sua luminosidade e uniformidade. A textura ligeiramente encorpada à base de poliol garante a eficácia e a estabilidade da vitamina C pura ao longo do tempo. Preço: R$ 131,90

  5. Intensive Vitamine C², de Esthederm. O sérum uniformiza e previne o envelhecimento da pele por meio da combinação de dois tipos de Vitamina C (10% de Vitamina C Pura e 2% Pró-Vitamina C). O produto proporciona uma ação imediata, oferecendo potente proteção antioxidante contra os raios UV, além de devolver o viço e a luminosidade à pele. Preço: R$ 219,90 (COMPRE AQUI)

  6. Sérum Antioxidante Neo Dermo Active Pro Collection, de Eudora. Com ação antioxidante essencial para a síntese do colágeno, Tecnologia Orchistem, 10% de Vitamina C e Vitamina B3, ele se oxida no lugar das células da pele, prevenindo rugas, perda de viço e luminosidade. Preço: R$ 92,90 (COMPRE AQUI)

  7. Vit C Plus, da Care Natural Beauty. A Vitamina C nanoencapsulada garante uma ação prolongada com alta estabilidade e elevado poder antioxidante. Possui efeito primer para um glow perfeito na pele, com textura leve, aveludada e que não esfarela. Preço: R$ 145,89 (COMPRE AQUI)

  8. Protetor Solar em Bastão Com Cor FPS 95, da Ollie. Tem efeito de base, oferecendo cobertura média, longa duração e FPS 95 com FPUVA 40. Suaviza manchas de acne e melasma e tem toque sequinho, com benefícios adicionais de tratamento da Vitamina C, Vitamina E e Ácido Hialurônico. Preço: R$ 139,00 (COMPRE AQUI)

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