Verão: os tratamentos de pele que podem ser feitos na estação

A chegada do verão também é o momento de cuidar da pele. O período também pode ser para quem deseja suavizar sinais, recuperar a vitalidade da pele e aproveitar as férias com mais confiança.



Mas, ao contrário do que muitos imaginam, essa não é uma corrida contra o tempo. É, na verdade, um planejamento: cada procedimento tem seu próprio ritmo de ação, seu tempo de resposta e o período ideal para ser realizado. Entender isso evita frustrações e ajuda a fazer escolhas mais conscientes.

Bioestimuladores de colágeno, por exemplo, são ótimos para quem ainda quer ver resultados no verão, mas precisa lembrar que eles não entregam efeito imediato. O corpo leva semanas para produzir colágeno de forma significativa.

Já tratamentos como botox têm um tempo de ação mais rápido. A toxina costuma atingir seu efeito pleno em cerca de 10 a 15 dias.

No campo corporal, tecnologias como radiofrequência, ondas eletromagnéticas e endermologia seguem a mesma lógica: quanto antes iniciadas, melhor. Não apenas pelo resultado ser progressivo, mas também porque o verão tende a trazer uma rotina mais leve, mais exposição ao sol e mais viagens - e isso influencia diretamente na escolha dos procedimentos e no pós-tratamento.

Para quem vai viajar, vale lembrar que alguns procedimentos exigem evitar sol direto, calor intenso ou atividades físicas logo nos primeiros dias. É sempre bom conversar com o dermatologista sobre prazos, adaptações e expectativas - especialmente porque cada pele e cada organismo respondem de forma única.

