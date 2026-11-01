Novas dinâmicas em sala engajam e até auxiliam aluno a aprender

Para driblar essa realidade no Espírito Santo, escolas têm buscado caminhos para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico. Aulas de campo, cultura maker, jogos, debates, projetos, ferramentas digitais e até espaços específicos para ensinar os alunos a estudar passaram a fazer parte das estratégias.





No Centro Educacional Leonardo da Vinci, a aposta passa pela diversificação das experiências. A escola utiliza recursos digitais de forma intencional, mas procura evitar que a tecnologia seja um fim em si mesma: na educação infantil, há ateliês multifuncionais, cozinha experimental e oficinas; no ensino fundamental, uma Estação Biológica reúne aquário, borboletário e herbanário; no ensino médio, o espaço maker Bottega permite desde o uso de ferramentas tradicionais até impressoras 3D.





A instituição também promove iniciativas que envolvem pesquisas de campo, viagens acadêmicas, robótica, realidade virtual, inteligência artificial, gamificação e estudos de caso. A ideia é associar diferentes ferramentas a situações reais e ao debate, aumentando o envolvimento dos estudantes.





“Em termos de metodologia de avaliação, a novidade mais recente é o Cycle Test, que consiste em avaliações reduzidas, as quais alunos fazem semanalmente, mantendo-os sempre engajados em ritmo de estudo. Oferecemos aqui também aulas de Mindfulness, para estimular a atenção plena e aumentar a memória e o raciocínio. Também damos muita atenção aos aspectos socioemocionais, que ajudam a controlar a ansiedade, comum especialmente na adolescência”, cita Mário Broetto, diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education.







