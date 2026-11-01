Restaurantes do ES com rodízio de comida japonesa para ir no Dia do Sushi

Você sabia que neste domingo, 1º de novembro, comemoramos o Dia Internacional do Sushi? A data foi estabelecida em 1961 pela Federação Nacional das Associações do Sushi do Japão e coincide com a chegada do inverno no Hemisfério Norte. Nessa época, o pescado fica mais gordo e a nova safra de arroz já está disponível no mercado.
Aos capixabas que apreciam a culinária japonesa (são muitos!), em especial o sushi, HZ propõe uma lista de restaurantes com rodízio, para se servir à vontade celebrando os sabores do Japão. Confira abaixo opções a partir de R$ 99 por pessoa e locais que permitem consumo ilimitado de peças.
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Bufê todos os dias
Em Vitória, o Kensei Sushi Bar oferece duas modalidades de rodízio, todos os dias, das 18h às 23h30. Além do formato com bufê livre, que custa R$ 99 por pessoa sem limite de peças, a casa aposta no rodízio tradicional (R$ 119,90, também individual), em que o cliente pode se servir à vontade no bufê e ainda pedir entradas (nachos de salmão e tempurá) e sashimis variados (estes limitados a 20 peças por pessoa). Rua José Cassiano dos Santos, 440, Santa Cecília. Mais informações: @kensei.sushibar.
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De sushi a comida peruana
O rodízio é um dos destaques do tradicional Banzai, que conta com duas unidades na Capital e uma terceira casa, na Praia do Canto, com opções mais elaboradas, o Banzai Lounge. No Banzai, o rodízio sai a R$ 199 por pessoa, com uma ampla variedade de opções frias e quentes e quantidade ilimitada de peças. O Lounge, por sua vez, oferece um rodízio sem limitação de consumo, a R$ 189 por pessoa, que inclui itens da culinária peruana, como ceviches, tiraditos e lomo saltado. Horários: Banzai - todos os dias, das 18h à 0h. Rua Celso Calmon, 436, Praia do Canto | Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 930, Jardim Camburi. Banzai Lounge - de terça a domingo, das 18h às 23h30. Mais informações: @restaurantebanzai e @banzailounge.
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Sushi Jardim
Guioza, rolinho primavera, ceviche, sunonomo, makimonos, gunkans, uramakis e sushis estão entre os itens de rodízio do Sushi Jardim, que tem sashimi liberado e está disponível de terça a domingo, das 18h às 23h. O preço por pessoa é R$ 159,90, mas seguidores do perfil de Instagram @canalcomendoomundo têm desconto no valor de terça a sexta, pagando R$ 129,90. Rua Silvino Grecco, 735, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @sushijardim.