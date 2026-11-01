Restaurantes do ES com rodízio de comida japonesa para ir no Dia do Sushi

Você sabia que neste domingo, 1º de novembro, comemoramos o Dia Internacional do Sushi? A data foi estabelecida em 1961 pela Federação Nacional das Associações do Sushi do Japão e coincide com a chegada do inverno no Hemisfério Norte. Nessa época, o pescado fica mais gordo e a nova safra de arroz já está disponível no mercado.





Aos capixabas que apreciam a culinária japonesa (são muitos!), em especial o sushi, HZ propõe uma lista de restaurantes com rodízio, para se servir à vontade celebrando os sabores do Japão. Confira abaixo opções a partir de R$ 99 por pessoa e locais que permitem consumo ilimitado de peças.