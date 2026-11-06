Grande Buda de Ibiraçu ganha iluminação especial para o Novembro Azul

o Grande Buda de Ibiraçu ganhou uma iluminação especial na cor azul em alusão ao Novembro Azul, campanha dedicada à conscientização e à prevenção do câncer de próstata. A iluminação começou a ser projetada na noite de quinta (5). Maior estátua de Buda do Ocidente e um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, a estrutura permanecerá iluminada na cor temática durante todo o mês.





Além do monumento no interior do Estado, prédios públicos e cartões-postais de municípios da Grande Vitória também receberão iluminação especial durante o mês aderindo ao Novembro Azul e a outras causas de saúde e conscientização