Grande Buda de Ibiraçu ganha iluminação especial para o Novembro Azul

o Grande Buda de Ibiraçu ganhou uma iluminação especial na cor azul em alusão ao Novembro Azul, campanha dedicada à conscientização e à prevenção do câncer de próstata. A iluminação começou a ser projetada na noite de quinta (5). Maior estátua de Buda do Ocidente e um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, a estrutura permanecerá iluminada na cor temática durante todo o mês.
Além do monumento no interior do Estado, prédios públicos e cartões-postais de municípios da Grande Vitória também receberão iluminação especial durante o mês aderindo ao Novembro Azul e a outras causas de saúde e conscientização
Na Capital capixaba, o Viaduto Caramuru, a Catedral Metropolitana e o Palácio Jerônimo Monteiro (sede da Prefeitura) adotaram um cronograma especial de iluminação que segue até o dia 30 de novembro:
Até quarta-feira (4): iluminação em azul tradicional.
De quinta (5) a 9 de novembro: azul-claro, símbolo oficial do Novembro Azul e da prevenção ao câncer de próstata.
10 de novembro: alternância entre vermelho e azul, em homenagem ao Dia do Intensivista.
De 11 a 16 de novembro: retorno do azul em apoio à campanha "24 Dias pelo Diabetes" (Dia Mundial do Diabetes em 14/11).
17 de novembro: azul-claro e roxo, alusivo ao Dia Mundial e Nacional da Prematuridade.
Dias 18 e 19 de novembro: cor roxa, dando sequência à conscientização sobre a prematuridade.
De 20 a 30 de novembro: cor laranja, marcando o início da mobilização pelo Fim da Violência contra as Mulheres, ação internacional que se estende até 10 de dezembro.
"As campanhas são fundamentais e a Prefeitura se orgulha de colaborar, a cada mês, para a reflexão da população. Além disso, as luzes encantam e destacam datas que convidam a um pensamento mais profundo", destacou Alex Mariano, secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória.
Em Cariacica, a gestão municipal definiu que a iluminação especial ficará instalada de forma contínua durante todo o mês de novembro, dedicada integralmente ao Novembro Azul.
De acordo com a prefeitura, três locais receberam a iluminação temática, sendo eles: o Palácio Municipal; a nova Orla de Cariacica e o Portal de entrada do município.
Já em Vila Velha, a prefeitura informou que não há previsão de iluminação azul nos equipamentos públicos do município.
Procuradas pela reportagem, as prefeituras da Serra e de Viana, além da administração do Convento da Penha não enviaram retorno até o fechamento desta edição.
*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes e Rodrigo Lira.