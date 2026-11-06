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Novembro Azul

Grande Buda de Ibiraçu ganha iluminação especial para o Novembro Azul

Outros monumentos na Grande Vitória também ganham iluminação especial para campanhas do mês de novembro

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 10:54

Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 

06 nov 2026 às 10:54
Grande Buda de Ibiraçu ganhará iluminação na cor azul durante o mês de novembro em apoio à campanha de conscientização sobre a prevenção ao câncer de próstata
Grande Buda de Ibiraçu ganhará iluminação na cor azul durante o mês de novembro em apoio à campanha de conscientização sobre a prevenção ao câncer de próstata Foto: divulgação

o Grande Buda de Ibiraçu ganhou uma iluminação especial na cor azul em alusão ao Novembro Azul, campanha dedicada à conscientização e à prevenção do câncer de próstata. A iluminação começou a ser projetada na noite de quinta (5). Maior estátua de Buda do Ocidente e um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, a estrutura permanecerá iluminada na cor temática durante todo o mês.


Além do monumento no interior do Estado, prédios públicos e cartões-postais de municípios da Grande Vitória também receberão iluminação especial durante o mês aderindo ao Novembro Azul e a outras causas de saúde e conscientização 

Palácio Jerônimo Monteiro, Catedral Metropolitana e Viaduto Caramuru recebem iluminação especial em novembro
Palácio Jerônimo Monteiro, Catedral Metropolitana e Viaduto Caramuru recebem iluminação especial em novembro Foto: divulgação/PMV
Vitória

Na Capital capixaba, o Viaduto Caramuru, a Catedral Metropolitana e o Palácio Jerônimo Monteiro (sede da Prefeitura) adotaram um cronograma especial de iluminação que segue até o dia 30 de novembro:

  • Até quarta-feira (4): iluminação em azul tradicional.


  • De quinta (5) a 9 de novembro: azul-claro, símbolo oficial do Novembro Azul e da prevenção ao câncer de próstata.


  • 10 de novembro: alternância entre vermelho e azul, em homenagem ao Dia do Intensivista.


  • De 11 a 16 de novembro: retorno do azul em apoio à campanha "24 Dias pelo Diabetes" (Dia Mundial do Diabetes em 14/11).


  • 17 de novembro: azul-claro e roxo, alusivo ao Dia Mundial e Nacional da Prematuridade.


  • Dias 18 e 19 de novembro: cor roxa, dando sequência à conscientização sobre a prematuridade.


  • De 20 a 30 de novembro: cor laranja, marcando o início da mobilização pelo Fim da Violência contra as Mulheres, ação internacional que se estende até 10 de dezembro.

"As campanhas são fundamentais e a Prefeitura se orgulha de colaborar, a cada mês, para a reflexão da população. Além disso, as luzes encantam e destacam datas que convidam a um pensamento mais profundo", destacou Alex Mariano, secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória.

Cariacica

Em Cariacica, a gestão municipal definiu que a iluminação especial ficará instalada de forma contínua durante todo o mês de novembro, dedicada integralmente ao Novembro Azul.  


De acordo com a prefeitura, três locais receberam a iluminação temática, sendo eles: o Palácio Municipal; a nova Orla de Cariacica e o Portal de entrada do município.

Vila Velha

Já em Vila Velha, a prefeitura informou que não há previsão de iluminação azul nos equipamentos públicos do município.

Serra, Viana e Convento da Penha

Procuradas pela reportagem, as prefeituras da Serra e de Viana, além da administração do Convento da Penha não enviaram retorno até o fechamento desta edição.

*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes e Rodrigo Lira. 

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