Mãe de Marina Ruy Barbosa rebate Shantal Verdelho após críticas

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, saiu em defesa da filha após a influenciadora Shantal Verdelho publicar críticas à atriz nas redes sociais. Em um comentário na publicação de Shantal, Gio demonstrou indignação com a maneira como Marina foi tratada e questionou a postura da influenciadora.

"E ainda chamando minha filha de coitada, por quê? Você gostaria que chamassem seus filhos assim? Prega religião, Deus e ataca outra mulher do nada?", escreveu.

A manifestação foi uma resposta ao posicionamento de Shantal, que havia demonstrado apoio à empresária e influenciadora Lala Rudge, uma das pessoas que passaram a criticar Marina publicamente.

Shantal afirmou que Lala tinha dito o que muita gente comentaria pelas costas, mas não teria coragem de falar diretamente. Também disse sentir pena da atriz diante da repercussão do caso e sugeriu que ela aproveitasse o momento para refletir sobre suas atitudes.

"Fico com pena da Marina, pois deve estar sendo difícil para ela ouvir tudo isso. Espero que ela use esse momento ruim para analisar a si mesma e conseguir mudar", escreveu Shantal. A influenciadora acrescentou que todos merecem uma segunda chance e que a situação poderia ser superada com humildade para reconhecer erros e se transformar.

Após a resposta de Gioconda, Shantal restringiu os comentários da publicação.

A discussão faz parte de uma sequência de desentendimentos envolvendo Marina e um grupo de influenciadoras e empresárias. A polêmica ganhou força depois que a atriz publicou uma fotografia nas redes sociais com uma mensagem sobre cidadania.

Parte dos seguidores interpretou a publicação como uma manifestação de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na sequência, circularam capturas de tela de uma conversa privada entre Marina e a empresária Nati Vozza, na qual as duas discutiam posicionamentos políticos.

Outro episódio que ampliou a repercussão foi o afastamento entre Marina e Luma Costa, amigas desde 2004, quando se conheceram nos bastidores da novela "Começar de Novo", da Globo. As duas deixaram de se seguir no Instagram, alimentando rumores sobre o rompimento da amizade.

Luma confirmou o distanciamento, mas negou que a decisão tivesse sido motivada por divergências políticas e criticou as especulações que a associaram ao extremismo.