Temporal provoca alagamentos, derruba pontes e causa estragos no Sul do ES

Em Alegre, a Defesa Civil registrou quedas de árvores, destelhamentos e alagamentos em diferentes localidades. No distrito de Vila do Café, cerca de cinco casas tiveram os telhados danificados pelos ventos e outras dez foram atingidas pela elevação do nível do rio. De acordo com o órgão, foram registrados aproximadamente 45 milímetros de chuva em apenas uma hora.





Idosos precisaram ser retirados temporariamente de imóveis, mas não houve registro de feridos, desabrigados ou desalojados. No distrito de Celina, a elevação do nível dos rios levou à interdição total da estrada que liga a localidade a Guaçuí durante a noite.