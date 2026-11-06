Temporal provoca alagamentos, derruba pontes e causa estragos no Sul do ES

A chuva intensa acompanhada de ventos fortes provocou estragos em cidades do Sul do Espírito Santo na noite de quinta-feira (5). Em Guaçuí, Alegre, Muqui e Mimoso do Sul, foram registrados alagamentos, transbordamentos de rios, quedas de árvores, destelhamentos e danos em pontes e imóveis. Em alguns pontos, a força da água comprometeu estruturas e interditou vias.
Muqui
Na sede de Muqui, um telhado metálico caiu sobre um carro na noite de quinta-feira. Segundo a Defesa Civil, a estrutura fazia parte de uma obra. Uma equipe foi enviada ao local e isolou a área. O veículo ficou danificado, mas ninguém se feriu.
Alegre
Em Alegre, a Defesa Civil registrou quedas de árvores, destelhamentos e alagamentos em diferentes localidades. No distrito de Vila do Café, cerca de cinco casas tiveram os telhados danificados pelos ventos e outras dez foram atingidas pela elevação do nível do rio. De acordo com o órgão, foram registrados aproximadamente 45 milímetros de chuva em apenas uma hora.
Idosos precisaram ser retirados temporariamente de imóveis, mas não houve registro de feridos, desabrigados ou desalojados. No distrito de Celina, a elevação do nível dos rios levou à interdição total da estrada que liga a localidade a Guaçuí durante a noite.
Guaçuí
Em Guaçuí, houve alagamentos, transbordamento do Ribeirão Santa Catarina e danos em pontes e residências, segundo levantamento da Defesa Civil municipal. No bairro Roberto Mendes, casas foram invadidas pela água. Já no bairro Alves Siqueira, uma ponte foi arrastada pela correnteza e outra teve a estrutura totalmente comprometida. Na região do Bicão, uma residência sofreu danos e o asfalto foi destruído, deixando a via interditada.
Também foi necessária a desocupação preventiva de imóveis nos bairros Edith Castro e Balança, devido ao risco de inundação. Algumas famílias foram acolhidas temporariamente por parentes.
Mimoso do Sul
Em Mimoso do Sul, árvores caíram durante a noite nas rodovias ES-391 e ES-177, além de estradas da zona rural. Também houve destelhamentos de imóveis na sede do município. Uma edificação desabou no bairro Serra, na Rua Maria Josefina de Rezende. Já no bairro Café Mooca, uma árvore caiu sobre um carro. Ninguém se feriu.
Para esta sexta-feira (6), estão previstas a retirada de árvores e a limpeza das rodovias, além de vistorias nos imóveis atingidos para avaliar possíveis riscos, de acordo com a Defesa Civil de Mimoso do Sul.