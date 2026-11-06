Inmet emite alerta amarelo de tempestade para 52 cidades do ES; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 52 cidades do Espírito Santo, válido até as 23h59 desta sexta-feira (6).
O aviso meteorológico, de perigo potencial (cor amarela), já está em vigor e prevê possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. O risco de alagamentos é baixo.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
- Vila Valério