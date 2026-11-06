Inmet emite alerta amarelo de tempestade para 52 cidades do ES; veja lista

Duas pessoas foram presas durante a Operação Lustratio, deflagrada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (6). Durante a ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, com apreensão de drogas, arma de fogo, munições, simulacros e uma balança de precisão.





De acordo com a Polícia Civil, uma mulher de 20 anos foi presa por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em um imóvel no Conjunto Habitacional Honório Passamani, na zona rural do município.





Com a ajuda de um cão farejador da Polícia Militar, os agentes encontraram oito papelotes de cocaína, sete pedras de crack e quatro buchas de maconha escondidos no reservatório de água da descarga de um banheiro. Também foram apreendidos uma balança de precisão e um celular. Segundo a Polícia Civil, a jovem será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.