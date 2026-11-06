Operação prende duas pessoas e apreende arma e drogas em Marilândia

Duas pessoas foram presas durante a Operação Lustratio, deflagrada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (6). Os agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão no município e apreenderam uma arma de fogo, munições, simulacros de arma de fogo, drogas e uma balança.





De acordo com a Polícia Civil, uma mulher foi presa por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Ela será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.





Um homem também foi preso, por posse irregular de arma de fogo. Ele foi liberado após o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial.