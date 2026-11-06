Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Mãe de Abdul Fares sai em defesa de Marina Ruy Barbosa em meio a racha na família
Briga de família

Mãe de Abdul Fares sai em defesa de Marina Ruy Barbosa em meio a racha na família

Hasna Fares afirma que atriz tentou devolver anel de noivado de R$ 6 milhões, mas que a família não aceitaria a joia de volta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 09:43

A atriz Marina Ruy Barbosa
A atriz Marina Ruy Barbosa Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
A manifestação de Hasna Fares, mãe de Abdul Fares, colocou mais um capítulo na crise que envolve a família do empresário e Marina Ruy Barbosa. Na quinta-feira (5), ela publicou uma mensagem de apoio à atriz em meio às especulações sobre o fim do noivado com seu filho.
Hasna chamou Marina de "minha nora", disse que a ama como uma filha e lamentou os ataques que ela vem recebendo nas redes sociais. "Estarei aqui sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe e te proteja", escreveu. A declaração chamou a atenção por demonstrar que mantém o vínculo afetivo com a atriz.
O comentário também trouxe uma revelação sobre o anel de noivado de Marina, avaliado em cerca de R$ 6 milhões. Segundo Hasna, a atriz já se ofereceu diversas vezes para devolver a joia, mas a família não aceitou. "Nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho", afirmou.
A peça, cravejada de diamantes e com lapidação em formato navete, foi entregue por Abdul durante um pedido de casamento em Dubai, em outubro de 2023.
A manifestação ganhou importância depois que um homem que se identifica como primo de Abdul passou a atacar publicamente a atriz e a cobrar a devolução do anel. Em vídeos divulgados nas redes sociais, ele alegou que a joia teria pertencido à família Fares e questionou a origem do dinheiro usado na compra.
Chegou também a pedir que Marina apresentasse a nota fiscal ou depositasse a peça em juízo. Hasna, por sua vez, rebateu essa versão ao assegurar que o filho comprou o anel com recursos obtidos por meio de seu trabalho.
A disputa envolvendo o patrimônio dos Fares, porém, não é recente. A família, ligada à rede varejista Marabraz, protagoniza uma batalha judicial que envolve o controle de uma holding responsável por parte dos bens imobiliários do grupo. Em dezembro de 2024, Abdul chegou a entrar com uma ação para tentar interditar o pai, Jamel Fares, um dos fundadores da empresa.
O patriarca reagiu judicialmente, contestou as alegações e acusou o filho de irregularidades. O episódio veio à tona em reportagem da Folha e teve um desfecho inicial com a desistência das ações e a sinalização pública de reconciliação entre pai e filho.
A polêmica também acontece em meio aos rumores sobre o rompimento de Marina e Abdul. Os dois estariam separados há pelo menos dois meses, depois de mais de três anos de relacionamento. A atriz e o empresário, entretanto, não confirmaram publicamente o término.

Veja Também 

Cantor celebra duas décadas de carreira com turnê especial

Antes de show em Vitória, Diogo Nogueira relembra início da carreira e ansiedade para comer moqueca capixaba

Arthur Aguiar (à esquerda) posa ao lado de Thiago Nigro nas redes sociais

Arthur Aguiar aparece com Thiago Nigro, marido de Maíra Cardi, após polêmicas

A atriz Marina Ruy Barbosa em foto posada ao lado do empresário Abdul Fares

Marina Ruy Barbosa deixa de seguir Abdul Fares em meio a rumores de fim do noivado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Redes Sociais Família Marina Ruy Barbosa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Calderano vai enfrentar belga número 40 do mundo nas oitavas em Frankfurt
Imagem de destaque
Grande Buda de Ibiraçu ganha iluminação especial para o Novembro Azul
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões para os signos de 09 a 15 de novembro de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.