Mãe de Abdul Fares sai em defesa de Marina Ruy Barbosa em meio a racha na família

A manifestação de Hasna Fares, mãe de Abdul Fares, colocou mais um capítulo na crise que envolve a família do empresário e Marina Ruy Barbosa. Na quinta-feira (5), ela publicou uma mensagem de apoio à atriz em meio às especulações sobre o fim do noivado com seu filho.

Hasna chamou Marina de "minha nora", disse que a ama como uma filha e lamentou os ataques que ela vem recebendo nas redes sociais. "Estarei aqui sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe e te proteja", escreveu. A declaração chamou a atenção por demonstrar que mantém o vínculo afetivo com a atriz.

O comentário também trouxe uma revelação sobre o anel de noivado de Marina, avaliado em cerca de R$ 6 milhões. Segundo Hasna, a atriz já se ofereceu diversas vezes para devolver a joia, mas a família não aceitou. "Nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho", afirmou.

A peça, cravejada de diamantes e com lapidação em formato navete, foi entregue por Abdul durante um pedido de casamento em Dubai, em outubro de 2023.

A manifestação ganhou importância depois que um homem que se identifica como primo de Abdul passou a atacar publicamente a atriz e a cobrar a devolução do anel. Em vídeos divulgados nas redes sociais, ele alegou que a joia teria pertencido à família Fares e questionou a origem do dinheiro usado na compra.

Chegou também a pedir que Marina apresentasse a nota fiscal ou depositasse a peça em juízo. Hasna, por sua vez, rebateu essa versão ao assegurar que o filho comprou o anel com recursos obtidos por meio de seu trabalho.

A disputa envolvendo o patrimônio dos Fares, porém, não é recente. A família, ligada à rede varejista Marabraz, protagoniza uma batalha judicial que envolve o controle de uma holding responsável por parte dos bens imobiliários do grupo. Em dezembro de 2024, Abdul chegou a entrar com uma ação para tentar interditar o pai, Jamel Fares, um dos fundadores da empresa.

O patriarca reagiu judicialmente, contestou as alegações e acusou o filho de irregularidades. O episódio veio à tona em reportagem da Folha e teve um desfecho inicial com a desistência das ações e a sinalização pública de reconciliação entre pai e filho.