Antes de show em Vitória, Diogo Nogueira relembra início da carreira e ansiedade para comer moqueca capixaba

Filho do famoso sambista João Nogueira, Diogo cresceu em meio à música e chegou a participar como ‘backing vocal’ na banda do pai aos 12 anos em 1993, porém, o carioca seguia na carreira do esporte como jogador de futebol profissional. E com uma lesão grave no joelho aos 24 anos, Diogo abandonou os campos para entrar no mundo da música, que não saiu mais desde 2006.





Ele contou na entrevista que celebrar sua turnê em homenagem ao seu tempo de carreira, significa celebrar seus 20 anos de construção e amadurecimento, tanto profissional quanto pessoal. O sambista contou que durante essas duas décadas ele aprendeu a valorizar suas raízes e as raízes do samba, e a reverenciar quem veio antes dele e pavimentou o caminho que ele caminha hoje.





Perguntado sobre qual seria o conselho que ele daria a si mesmo no início de sua carreira, Diogo respondeu que: ‘Diria para continuar acreditando e trabalhando, e que tudo tem seu tempo e cada etapa da caminhada é importante para a nossa construção’.