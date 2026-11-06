Antes de show em Vitória, Diogo Nogueira relembra início da carreira e ansiedade para comer moqueca capixaba

“Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha...”. Quem gosta de um bom samba, pode se preparar, pois ‘quando menos esperar’, Diogo Nogueira está vindo a Vitória neste final de semana. O sambista chega à capital capixaba com a sua turnê de celebração “Turnê 20”, com shows em homenagem aos seus 20 anos de carreira, neste sábado (7) no Espaço Patrick Ribeiro, às 21h. Os ingressos estão disponíveis no site Blueticket.
Prometendo seus maiores sucessos como “Clareou”, “Pé na Areia” e “Alma Boêmia”, o cantor foi entrevistado por HZ e relembrou momentos no estado, expectativas para o show, além de contar sua relação com a culinária capixaba.
Retornando ao estado desde seu show em Vila Velha no ano passado, Diogo Nogueira contou que sua expectativa para o show em Vitória neste final de semana está ‘a melhor possível’, que está ansioso para voltar à capital e encontrar o público capixaba, o qual ele sempre se sentiu abraçado desde o ínicio.
Minha relação com o Espírito Santo é a melhor possível. Estamos preparando um espetáculo especial, que celebra esses meus 20 anos de carreira e também a história do samba, com muita música e dança. Eu sempre aproveito minhas idas ao ES também para comer a moqueca capixaba!
Diogo Nogueira Cantor e cozinheiro
Além de cantor, Diogo também possui uma forte conexão com a gastronomia. O carioca apresenta o programa de culinária e variedades “Diogo na Cozinha”, exibido no canal GNT e disponível no Globoplay, que mistura comida, samba e música em sua casa. E como o Espírito Santo possui uma cultura gastronômica, o sambista contou que está ansioso para comer de novo nossos pratos, principalmente a moqueca capixaba, a qual ele já preparou em um dos episódios de seu programa.
“Eu adoro cozinhar e também gosto muito de experimentar a culinária de cada lugar por onde passo. Vou aproveitar essa passagem para saborear novamente a culinária capixaba com uma boa moqueca capixaba, e tudo que eu tiver direito!”, contou o cantor.
Filho do famoso sambista João Nogueira, Diogo cresceu em meio à música e chegou a participar como ‘backing vocal’ na banda do pai aos 12 anos em 1993, porém, o carioca seguia na carreira do esporte como jogador de futebol profissional. E com uma lesão grave no joelho aos 24 anos, Diogo abandonou os campos para entrar no mundo da música, que não saiu mais desde 2006.
Ele contou na entrevista que celebrar sua turnê em homenagem ao seu tempo de carreira, significa celebrar seus 20 anos de construção e amadurecimento, tanto profissional quanto pessoal. O sambista contou que durante essas duas décadas ele aprendeu a valorizar suas raízes e as raízes do samba, e a reverenciar quem veio antes dele e pavimentou o caminho que ele caminha hoje.
Perguntado sobre qual seria o conselho que ele daria a si mesmo no início de sua carreira, Diogo respondeu que: ‘Diria para continuar acreditando e trabalhando, e que tudo tem seu tempo e cada etapa da caminhada é importante para a nossa construção’.
Aprendi a valorizar minhas raízes e as raízes do samba, sempre reverenciando quem veio antes de mim e pavimentou para que eu pudesse caminhar hoje. Tenho muito orgulho de tudo que construí até aqui
Diogo Nogueira Cantor e cozinheiro
Com seu último lançamento sendo de 2025, e a gravação do audiovisual confirmada para o dia 2 de dezembro no Parque Madureira no Rio de Janeiro, que promete reunir grandes nomes do samba, na entrevista Diogo Nogueira também confirmou estar trabalhando em novidades e garantiu que o público pode aguardar por músicas novas em breve.
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