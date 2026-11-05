Traição, mistério e reviravoltas: veja o que esperar da próxima novela das 6

O que você faria se, depois de 15 anos esperando pelo marido desaparecido, descobrisse que ele construiu outra família e vive uma vida de luxo em São Paulo? Esse é o dilema de Rosenda, personagem de Dira Paes em “Lá na Minha Terra”, nova novela das seis da TV Globo, que estreia na próxima segunda-feira (9), na TV Gazeta.



Na trama, Rosenda criou praticamente sozinha os cinco filhos depois que Severino (Daniel de Oliveira) deixou a fictícia Lavra Seca, no interior do Nordeste, em busca de uma vida melhor na capital paulista. Sem notícias do marido, ela mantém a esperança de reencontrá-lo, até que decide atravessar o país para descobrir o que aconteceu.



A busca, porém, reserva uma surpresa: Severino assumiu a identidade de Cesário e se tornou um empresário bem-sucedido, casado com Ismália (Camila Morgado), com quem tem uma filha. A descoberta promete movimentar a novela, especialmente quando a verdade começar a ameaçar a vida confortável que ele construiu.