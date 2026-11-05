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Novelão

Traição, mistério e reviravoltas: veja o que esperar da próxima novela das 6

“Lá na Minha Terra” estreia na próxima segunda-feira (9) e mistura romance, segredos de família, humor e disputas em uma cidade fictícia do Nordeste
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 14:57

Dira Paes descobre vida dupla do marido em nova novela das seis da TV Gazeta
Dira Paes descobre vida dupla do marido em nova novela das seis da TV Gazeta Globo / Beatriz Damy

O que você faria se, depois de 15 anos esperando pelo marido desaparecido, descobrisse que ele construiu outra família e vive uma vida de luxo em São Paulo? Esse é o dilema de Rosenda, personagem de Dira Paes em “Lá na Minha Terra”, nova novela das seis da TV Globo, que estreia na próxima segunda-feira (9), na TV Gazeta.

Na trama, Rosenda criou praticamente sozinha os cinco filhos depois que Severino (Daniel de Oliveira) deixou a fictícia Lavra Seca, no interior do Nordeste, em busca de uma vida melhor na capital paulista. Sem notícias do marido, ela mantém a esperança de reencontrá-lo, até que decide atravessar o país para descobrir o que aconteceu.

A busca, porém, reserva uma surpresa: Severino assumiu a identidade de Cesário e se tornou um empresário bem-sucedido, casado com Ismália (Camila Morgado), com quem tem uma filha. A descoberta promete movimentar a novela, especialmente quando a verdade começar a ameaçar a vida confortável que ele construiu.

Uma protagonista dividida entre dois amores
Mateus Solano interpreta o Almerindo
Mateus Solano interpreta o Almerindo Globo/ Beatriz Damy

Além de lidar com o desaparecimento do marido, Rosenda precisa decidir o que fazer com os sentimentos que nutre por Almerindo Mourão (Mateus Solano), fazendeiro viúvo e apaixonado por ela.

Mesmo depois de tantos anos, a protagonista ainda se considera casada e resiste às investidas do fazendeiro. A decisão de viajar para São Paulo, no entanto, pode mudar o rumo dessa relação.

A morte de Padre Honório (Haroldo Guimarães), figura querida em Lavra Seca, é o acontecimento que faz Rosenda perceber que não pode continuar adiando a busca por respostas.

Segredos, traições e uma vilã ambiciosa

Em São Paulo, Rosenda não encontrará apenas o marido. Ela também terá de enfrentar Celestina (Lilia Cabral), dona de uma pensão e agiota que conhece o passado de Severino e usa essa informação para chantageá-lo.

A situação fica ainda mais complicada com Ismália, personagem de Camila Morgado. Ambiciosa e determinada a garantir o futuro dos filhos, ela participa dos negócios da família e não aceita perder o controle sobre o marido.

Quando descobre que Cesário teve outra vida antes de conhecê-la, Ismália se vê diante de uma traição que ameaça seu casamento e o patrimônio que ajudou a construir.

Cesário (Daniel de Oliveira) e Ismália (Camila Morgado)
Cesário (Daniel de Oliveira) e Ismália (Camila Morgado) Globo/ Beatriz Damy

A novela também reserva espaço para romances, rivalidades e situações cômicas. Em Lavra Seca, a filha de Rosenda, Lina (Arianne Botelho), se envolve com o vaqueiro Raimundo Gerardo (Danilo Mesquita), mas a chegada de Daniel (Jesuíta Barbosa), herdeiro de uma empresa paulistana, promete colocar o relacionamento à prova.

Uma cidade fictícia inspirada no Nordeste

Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, “Lá na Minha Terra” aposta em um universo fictício inspirado na literatura nordestina, na tradição do cordel e no imaginário popular brasileiro.

A cidade de Lavra Seca foi construída nos Estúdios Globo com cores vibrantes, fachadas inspiradas na arquitetura popular e elementos que misturam realidade e fantasia. A produção também gravou cenas na Chapada Diamantina, na Bahia, e em pontos conhecidos de São Paulo, como a Avenida Paulista, o Viaduto do Chá e a Praça da Sé.

A trilha sonora reúne nomes como Clara Nunes, Elba Ramalho, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Luiz Gonzaga, além de artistas contemporâneos como Anitta, Wesley Safadão e Natanzinho Lima.

A novela é a terceira parceria entre Mario Teixeira e Allan Fiterman, que também trabalharam juntos em “Mar do Sertão” e “No Rancho Fundo”. A nova produção combina drama familiar, humor e romance para contar uma história sobre amor, pertencimento e os caminhos que levam alguém a deixar sua terra, e os motivos que podem fazê-lo querer voltar.

“Lá na Minha Terra” estreia na próxima segunda-feira (9), às 18h20, na TV Gazeta.

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