Traição, mistério e reviravoltas: veja o que esperar da próxima novela das 6

O que você faria se, depois de 15 anos esperando pelo marido desaparecido, descobrisse que ele construiu outra família e vive uma vida de luxo em São Paulo? Esse é o dilema de Rosenda, personagem de Dira Paes em “Lá na Minha Terra”, nova novela das seis da TV Globo, que estreia na próxima segunda-feira (9), na TV Gazeta.
Na trama, Rosenda criou praticamente sozinha os cinco filhos depois que Severino (Daniel de Oliveira) deixou a fictícia Lavra Seca, no interior do Nordeste, em busca de uma vida melhor na capital paulista. Sem notícias do marido, ela mantém a esperança de reencontrá-lo, até que decide atravessar o país para descobrir o que aconteceu.
A busca, porém, reserva uma surpresa: Severino assumiu a identidade de Cesário e se tornou um empresário bem-sucedido, casado com Ismália (Camila Morgado), com quem tem uma filha. A descoberta promete movimentar a novela, especialmente quando a verdade começar a ameaçar a vida confortável que ele construiu.
Além de lidar com o desaparecimento do marido, Rosenda precisa decidir o que fazer com os sentimentos que nutre por Almerindo Mourão (Mateus Solano), fazendeiro viúvo e apaixonado por ela.
Mesmo depois de tantos anos, a protagonista ainda se considera casada e resiste às investidas do fazendeiro. A decisão de viajar para São Paulo, no entanto, pode mudar o rumo dessa relação.
A morte de Padre Honório (Haroldo Guimarães), figura querida em Lavra Seca, é o acontecimento que faz Rosenda perceber que não pode continuar adiando a busca por respostas.
Em São Paulo, Rosenda não encontrará apenas o marido. Ela também terá de enfrentar Celestina (Lilia Cabral), dona de uma pensão e agiota que conhece o passado de Severino e usa essa informação para chantageá-lo.
A situação fica ainda mais complicada com Ismália, personagem de Camila Morgado. Ambiciosa e determinada a garantir o futuro dos filhos, ela participa dos negócios da família e não aceita perder o controle sobre o marido.
Quando descobre que Cesário teve outra vida antes de conhecê-la, Ismália se vê diante de uma traição que ameaça seu casamento e o patrimônio que ajudou a construir.
A novela também reserva espaço para romances, rivalidades e situações cômicas. Em Lavra Seca, a filha de Rosenda, Lina (Arianne Botelho), se envolve com o vaqueiro Raimundo Gerardo (Danilo Mesquita), mas a chegada de Daniel (Jesuíta Barbosa), herdeiro de uma empresa paulistana, promete colocar o relacionamento à prova.
Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, “Lá na Minha Terra” aposta em um universo fictício inspirado na literatura nordestina, na tradição do cordel e no imaginário popular brasileiro.
A cidade de Lavra Seca foi construída nos Estúdios Globo com cores vibrantes, fachadas inspiradas na arquitetura popular e elementos que misturam realidade e fantasia. A produção também gravou cenas na Chapada Diamantina, na Bahia, e em pontos conhecidos de São Paulo, como a Avenida Paulista, o Viaduto do Chá e a Praça da Sé.
A trilha sonora reúne nomes como Clara Nunes, Elba Ramalho, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Luiz Gonzaga, além de artistas contemporâneos como Anitta, Wesley Safadão e Natanzinho Lima.
A novela é a terceira parceria entre Mario Teixeira e Allan Fiterman, que também trabalharam juntos em “Mar do Sertão” e “No Rancho Fundo”. A nova produção combina drama familiar, humor e romance para contar uma história sobre amor, pertencimento e os caminhos que levam alguém a deixar sua terra, e os motivos que podem fazê-lo querer voltar.
“Lá na Minha Terra” estreia na próxima segunda-feira (9), às 18h20, na TV Gazeta.