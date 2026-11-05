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Moda

Após polêmica com Galliano, Met Gala anuncia moda do dia a dia como tema de 2027

Retrospectiva do estilista foi cancelada por suas falas racistas; exposição olha para camisetas, jeans, moletons e reciclagem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 15:23

Beyonce no Met Gala 2026
Beyonce no Met Gala 2026 Daniel Cole
O Met Gala 2027 terá como tema roupas e materiais do cotidiano transformados em peças de moda. Intitulada "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday" (Extraordinário: Moda e a Poética do Cotidiano), a exposição do Costume Institute, do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, foi anunciada nesta quinta-feira (5). O evento beneficente que inaugura a mostra está marcado para 3 de maio, enquanto a exposição abre ao público no dia 9 do mesmo mês.
Organizada por Andrew Bolton, curador responsável do Costume Institute, com Stephanie Kramer e Emily Mushaben, a mostra examinará como estilistas atribuem novos significados a peças comuns, como camisetas, jeans, moletons e capas de chuva. Também abordará a transformação de materiais considerados descartáveis, como papel, alumínio e plástico, em peças de roupa.
A exposição será dividida em dois eixos. "Familiar Forms" (formas familiares) reunirá intervenções em roupas tradicionais, com trabalhos de nomes como Virgil Abloh, Gianfranco Ferré, Jonathan Anderson e Pierpaolo Piccioli. Já "Common Matter" (matéria comum) explorará o reaproveitamento de objetos e materiais, com destaque para criações de Martin Margiela. Entre as peças previstas estão um conjunto feito de porcelana quebrada e um vestido composto por colheres, da estilista Ellen Hodakova Larsson.
A escolha do tema ocorre após o cancelamento da retrospectiva dedicada a John Galliano, anunciada em julho e interrompida em agosto, em meio à repercussão de declarações antissemitas e racistas feitas pelo estilista em 2011.
Bolton afirmou à revista Vogue que a nova exposição não foi concebida como uma alternativa mais simples à anterior. Segundo ele, era importante desenvolver um projeto que tivesse relevância contemporânea e não funcionasse apenas como uma substituição.
A mostra ficará em cartaz até 9 de janeiro de 2028 e terá como proposta aproximar o público das peças expostas. Bolton afirmou que gostaria que os visitantes fossem à exposição usando suas camisetas, jeans ou moletons favoritos.

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