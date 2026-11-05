Após polêmica com Galliano, Met Gala anuncia moda do dia a dia como tema de 2027

O Met Gala 2027 terá como tema roupas e materiais do cotidiano transformados em peças de moda. Intitulada "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday" (Extraordinário: Moda e a Poética do Cotidiano), a exposição do Costume Institute, do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, foi anunciada nesta quinta-feira (5). O evento beneficente que inaugura a mostra está marcado para 3 de maio, enquanto a exposição abre ao público no dia 9 do mesmo mês.

Organizada por Andrew Bolton, curador responsável do Costume Institute, com Stephanie Kramer e Emily Mushaben, a mostra examinará como estilistas atribuem novos significados a peças comuns, como camisetas, jeans, moletons e capas de chuva. Também abordará a transformação de materiais considerados descartáveis, como papel, alumínio e plástico, em peças de roupa.

A exposição será dividida em dois eixos. "Familiar Forms" (formas familiares) reunirá intervenções em roupas tradicionais, com trabalhos de nomes como Virgil Abloh, Gianfranco Ferré, Jonathan Anderson e Pierpaolo Piccioli. Já "Common Matter" (matéria comum) explorará o reaproveitamento de objetos e materiais, com destaque para criações de Martin Margiela. Entre as peças previstas estão um conjunto feito de porcelana quebrada e um vestido composto por colheres, da estilista Ellen Hodakova Larsson.

A escolha do tema ocorre após o cancelamento da retrospectiva dedicada a John Galliano, anunciada em julho e interrompida em agosto, em meio à repercussão de declarações antissemitas e racistas feitas pelo estilista em 2011.

Bolton afirmou à revista Vogue que a nova exposição não foi concebida como uma alternativa mais simples à anterior. Segundo ele, era importante desenvolver um projeto que tivesse relevância contemporânea e não funcionasse apenas como uma substituição.