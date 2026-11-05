Bolo de iogurte proteico: aprenda a fazer essa receita rápida de liquidificador para o lanche da tarde

O bolo caseiro também pode ser uma opção proteica. Com ingredientes como iogurte natural, whey protein e farinha de aveia, é possível preparar uma receita que une sabor e valor nutricional. O preparo também é simples: basta bater os ingredientes no liquidificador, levar ao forno e esperar a massa ficar douradinha. O resultado é um bolo fofinho e perfeito para acompanhar o lanche da tarde. A seguir, confira o passo a passo para preparar essa delícia em casa!