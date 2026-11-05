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Dia a dia

Bolo de iogurte proteico: aprenda a fazer essa receita rápida de liquidificador para o lanche da tarde

Com ingredientes simples e preparo descomplicado, essa é uma opção saborosa para quem deseja incluir mais proteínas na rotina
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 15:53

Bolo de iogurte proteico (Imagem: A_Lein | Shutterstock)
Bolo de iogurte proteico Crédito: Imagem: A_Lein | Shutterstock

O bolo caseiro também pode ser uma opção proteica. Com ingredientes como iogurte natural, whey protein e farinha de aveia, é possível preparar uma receita que une sabor e valor nutricional. O preparo também é simples: basta bater os ingredientes no liquidificador, levar ao forno e esperar a massa ficar douradinha. O resultado é um bolo fofinho e perfeito para acompanhar o lanche da tarde. A seguir, confira o passo a passo para preparar essa delícia em casa!

Bolo de iogurte proteico

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 170 g de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de whey protein sabor baunilha
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o iogurte natural, o leite, o óleo de coco, a essência de baunilha e o mel. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia e o whey protein e bata novamente até incorporar. Adicione o fermento químico e misture delicadamente com uma espátula.

Despeje a massa em uma forma de furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Finalize com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

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