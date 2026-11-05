Flávio diz que levará para o túmulo segredo sobre como fugiu do Brasil e chegou aos EUA

SÃO PAULO - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou, em entrevista ao New York Times divulgada nesta quinta-feira (5), ter recebido ajuda de algum governo na fuga aos Estados Unidos depois de ter perdido o segundo turno das eleições presidenciais para Lula (PT).

Ele afirmou, entretanto, que não revelaria segredos sobre como fugiu. "Como cheguei até aqui", disse ao New York Times, "levarei isso para o túmulo comigo".

Flávio Bolsonaro disse esperar que a estadia com a família no exterior seja temporária Charles Vieira

O senador afirmou ter realizado a viagem por conta própria. "Fui eu quem fez tudo", disse. "Não houve ajuda de absolutamente ninguém, de nenhum governo."

Flávio chegou aos Estados Unidos no dia 28 de outubro, depois de perder as eleições no Brasil, questionar o resultado e receber ordem para entrega de passaportes devido a uma investigação que trata de suspeitas de lavagem de dinheiro junto ao advogado e seu amigo Willer Tomaz.

Na chegada aos EUA, ele divulgou uma carta golpista na qual disse ser o "verdadeiro presidente" do Brasil. Depois, mudou o termo para "líder", mas manteve o tom golpista.

Os jornais americanos NYT e Wall Street Journal noticiaram na semana passada que Flávio voou em um jato particular providenciado por Jason Miller, funcionário de comunicação da Casa Branca.

Na Argentina, o jornal El Clarín disse que Santiago Caputo, assessor de Javier Milei, esteve em Porto Iguaçu, a partir de onde Flávio fugiu, e monitorou a operação de fuga desde o início.

Na entrevista ao NYT, Flávio também afirmou esperar que a estadia com a família no exterior seja temporária. "Preciso seguir em frente com a minha vida nos Estados Unidos, pelo menos por enquanto", afirmou.