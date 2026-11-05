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Revisão

Aulão de Filosofia e Sociologia revisa temas do Enem nesta quinta (5); assista ao vivo

Live com o professor Alysson vai ao ar das 19h30 às 21h e abordará os principais conceitos sociológicos e filosóficos para a prova do próximo domingo (8)

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 16:30

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

05 nov 2026 às 16:30

Mais do que memorizar as teorias, um dos segredos da prova de Ciências Humanas do Enem está em identificar a linha de pensamento dos autores por trás de cada enunciado. Para ajudar os estudantes nessa leitura estratégica, o projeto "Enem na Mira" transmite ao vivo, nesta quinta-feira (5), a revisão de Filosofia e Sociologia, do professor Alysson Gambarti.


Assista ao aulão no player acima!


A partir das 19h30, Alysson detalha os temas que costumam aparecer mais na prova. Em Filosofia, a aula destaca a transição do pensamento clássico (como Ética e Política em Platão e Aristóteles) para a filosofia moderna (empirismo, contratualismo e o Iluminismo de Kant), além das correntes contemporâneas.


Em Sociologia, o foco se volta para as teorias sociológicas clássicas de Marx, Durkheim e Weber, articuladas a debates atuais sobre cidadania, cultura, trabalho e desigualdade social.


A iniciativa é resultado de uma parceria entre A Gazeta e o Gama Pré-Vestibular, oferecendo aulas de revisão gratuitas para ajudar na preparação dos alunos.

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