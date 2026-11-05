Comece o mês com fé: 3 orações para pedir proteção e afastar o mal

O início de um novo mês é sempre um convite para renovar as energias e seguir em frente com mais confiança. Para muitas pessoas, a fé é a base desse recomeço, trazendo conforto, força e a sensação de estar amparado diante dos desafios. Por isso, reservar alguns minutos para a oração pode ser uma forma poderosa de pedir proteção, afastar as energias negativas e abençoar cada área da vida.