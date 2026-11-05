Chantili virou manteiga? Veja 5 erros que podem arruinar as sobremesas de fim de ano

Além de seguir as quantidades indicadas, utilizar ingredientes adequados e respeitar os tempos de preparo e refrigeração ajuda a garantir a qualidade das sobremesas. “Na confeitaria, entender a função de cada ingrediente é tão importante quanto seguir o modo de preparo. Quando a pessoa conhece os motivos pelos quais uma receita pode dar errado, consegue prevenir problemas e obter resultados mais consistentes”, orienta o professor.