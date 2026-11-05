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Gastronomia

Chantili virou manteiga? Veja 5 erros que podem arruinar as sobremesas de fim de ano

Descubra por que cremes, ganaches e outras preparações podem perder a textura e como evitar problemas na cozinha
Portal Edicase

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Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 16:53

Pequenas alterações na receita podem modificar completamente a textura da sobremesa (Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock)
Pequenas alterações na receita podem modificar completamente a textura da sobremesa Crédito: Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock

Nas festas de fim de ano, sobremesas como pavês, musses e tortas ganham espaço nas comemorações. Mas nem sempre o resultado sai como o esperado: o chantili perde a textura, a ganache fica granulada e os cremes apresentam grumos. Embora pareçam detalhes, erros de temperatura, proporção e preparo podem comprometer a consistência das receitas.

Segundo Michel Silva, coordenador de Gastronomia da Faculdade Anhanguera, a confeitaria exige atenção às características dos ingredientes e às técnicas utilizadas em cada etapa. “Diferentemente de algumas preparações salgadas, em que é possível ajustar os ingredientes durante o cozimento, muitas receitas de confeitaria dependem de proporções e temperaturas específicas. Pequenas alterações podem modificar completamente a textura da sobremesa”, explica.

A seguir, confira alguns erros que podem arruinar as sobremesas.

1. Bater o chantili por tempo demais

Quando o creme de leite fresco é batido excessivamente, a gordura começa a se separar da parte líquida, formando grumos e podendo resultar em manteiga. O ideal é interromper o processo assim que atingir a consistência desejada.

2. Aquecer demais o chocolate da ganache

Temperaturas elevadas ou uma mistura inadequada podem comprometer a emulsão entre o chocolate e o creme de leite, deixando a preparação oleosa ou com aspecto separado. Aquecer os ingredientes com cuidado e misturá-los gradualmente ajuda a preservar a textura.

A temperatura dos ingredientes faz toda a diferença na confeitaria (Imagem: Tsyb Oleh | Shutterstock)
A temperatura dos ingredientes faz toda a diferença na confeitaria Crédito: Imagem: Tsyb Oleh | Shutterstock

3. Adicionar ingredientes quentes a preparações frias

Incorporar líquidos muito quentes a determinadas misturas pode alterar a consistência de cremes e recheios. Dependendo da receita, é necessário esperar o resfriamento ou igualar gradualmente as temperaturas antes de misturar.

4. Não dissolver corretamente o amido de milho

Adicionar o ingrediente diretamente a líquidos quentes pode provocar a formação de grumos em cremes e recheios. A recomendação é dissolvê-lo previamente em uma pequena quantidade de líquido frio e mexer durante o aquecimento.

5. Utilizar gelatina de maneira inadequada

Hidratar incorretamente, aquecer em excesso ou incorporar a gelatina a uma mistura em temperatura inadequada pode prejudicar a estrutura de musses e sobremesas geladas. É importante seguir as instruções do fabricante e respeitar as etapas da receita.

Cada passo importa na receita

Além de seguir as quantidades indicadas, utilizar ingredientes adequados e respeitar os tempos de preparo e refrigeração ajuda a garantir a qualidade das sobremesas. “Na confeitaria, entender a função de cada ingrediente é tão importante quanto seguir o modo de preparo. Quando a pessoa conhece os motivos pelos quais uma receita pode dar errado, consegue prevenir problemas e obter resultados mais consistentes”, orienta o professor.

Por Priscila Dezidério

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