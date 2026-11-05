Unhas quebrando? Veja as causas e como fortalecer

Matéria escrita por Artur Moura de Sá
Apesar da resistência da unha, ela está sujeita a fatores variados que podem comprometer a própria estrutura e deixá-las mais frágeis. As unhas são formadas principalmente por queratina, uma proteína resistente que também está presente na composição dos fios de cabelo e da camada mais externa da pele.
A estrutura delas são produzidas da matriz ungueal, região localizada na base da unha, próxima à cutícula, de onde as células se desenvolvem e formam a lâmina ungueal, parte visível que cresce continuamente (a parte que todos conseguem ver).
No entanto, unhas que tendem a quebrar com facilidade não é algo raro, na verdade, é mais comum do que parece. Quando isso ocorre, é comum perceber descamação nas pontas, pequenas fissuras, perda de resistência e dificuldade de mantê-las compridas sem se quebrarem.
A síndrome das unhas frágeis é uma condição caracterizada pela perda de resistência da lâmina ungueal, fazendo com que as unhas se tornem mais finas, ressecadas e suscetíveis à danos. Não se trata de uma deficiência única com uma causa específica, mas de um conjunto de alterações que afetam a estrutura e a capacidade de resistência das unhas.
Uma revisão científica publicada em 2020 na revista Dermatology and Therapy, responsável por cobrir avanços em tratamentos dermatológicos, psoríase, dermatite atópica e acne na época, estimava que a síndrome das unhas frágeis possa atingir 20% da população, com maior ocorrência entre mulheres e pessoas acima de 50 anos.
Na prática, a condição acontece quando a organização das camadas que formam a lâmina ungueal é comprometida. Mesmo que a queratina seja a principal proteína responsável por sua composição, a resistência das unhas também depende da integridade das ligações entre suas células e da presença de água e lipídios, que contribuem para a flexibilidade.
Quando esse equilíbrio é prejudicado, as unhas perdem parte da capacidade de suportar impactos e atividades cotidianas.
O primeiro passo para começar a se prevenir da síndrome das unhas frágeis é reduzir os hábitos que provocam desgaste na lâmina ungueal e adotar uma rotina de proteção e hidratação na região, fortalecendo-as.
Essa ação envolve cuidados simples do dia a dia, principalmente durante tarefas domésticas, já que o contato com a água, detergentes e produtos químicos podem ser prejudiciais, auxiliando na descamação e na quebra das unhas.
Um dos cuidados mais importantes é proteger as mãos durante limpezas intensas. O uso de luvas evita o contato direto e prolongado das unhas com a água e substâncias presentes em produtos de limpeza, como detergentes, alvejantes e desengordurantes. Modelos de borracha ou vinil com forro de algodão são boas escolhas para atividades que envolvem água e produtos químicos.
Também é importante evitar o uso das unhas para raspar superfícies, retirar etiquetas, abrir embalagens ou executar tarefas que exigem força, pois esses movimentos podem provocar pequenas fissuras e favorecer a quebra delas.
Agora confire alguns itens que podem contribuir para uma rotina de cuidados mais adequada:
01
Luvas de limpeza
Protegem contra a exposição prolongada à água, detergentes e substâncias químicas. As versões com revestimento interno de algodão ajudam a reduzir o atrito e o desconforto durante o uso.
5 Luvas Latéx Sanro
Kit 5 Luvas Latéx Reforçadas Amarelas Para Limpeza Multiuso Sanro Top Tamanho M
Luva de Limpeza em Microfibra
Microfibra ultra macia que captura pó com facilidade: Luva de limpeza feita em microfibra felpuda altamente absorvente que prende poeira, partículas e sujeiras entre as fibras.
Luva em algodão Carbografite
Luva Em Algodão C/ Revestimento Nitrílico Epi Ca 10881
02
Escova de unhas com ceda macia
Auxilia na remoção de sujeiras acumuladas nas unhas e ao redor delas. O ideal é fazer movimentos suaves, sem esfregar excessivamente ou tentar alcançar profundamente a região abaixo da unha.
Escova de Unha kit com 2 Unidades
O kit com 2 escovas possui cerdas resistentes que removem sujeiras difíceis sem grande esforço. Ideal para limpeza pesada e uso diário em diferentes ambientes da casa.
Condor, Escova de Unha, Multicor - Unidade
LIMPEZA DELICADA. As cerdas macias e sintéticas da escova promovem uma limpeza delicada, ideal para suas unhas e áreas difíceis.
Escova para Unhas Marco Boni 1 Unidade
Escova para a limpeza de unhas, contribuindo para a sua higienização adequada da pele e ao redor das unhas
03
Sabonetes macios
Ajuda na higienização das mãos sem exigir o contato com produtos de limpeza mais agressivos. Após lavar, é importante secar bem as mãos, inclusive entre os dedos.
Sabonete Líquido Protex Antibacteriano
sabonete líquido Protex Cream 650 ml elimina 99,9% das bactérias com eficiência e de maneira natural, por sua fórmula diferenciada com óleo de linhaça para proteger você com carinho
Coala Sabonete Liquido 500ml Orquidea Negra
Ideal para lavar as mãos, corpo e rosto. Possui ingredientes suavizantes e nutritivos que deixam a pele completamente limpa, refrescada e suavizada.
Sabonete Líquido Antibacteriano Duo Protect
O Sabonete Líquido Para Mãos Antibacteriano Duo Protect da Protex é enriquecido com óleo de linhaça para uma proteção avançada contra bactérias e vírus, incluindo o da COVID-19.
Saboneutro Median Pump 500ml
Formulado com glicerina, este sabonete oferece uma experiência de limpeza delicada e hidratante, ideal para peles sensíveis ou para aqueles que preferem evitar perfumes.
04
Creme hidratante para mãos e unhas
Produtos com ingredientes como glicerina, ureia e petrolato ajudam a manter a hidratação das unhas, cutículas e pele ao redor. A aplicação pode ser reforçada após a lavagem das mãos e antes de dormir.
Creme para Mãos NIVEA Q10 Plus
Creme para as Mãos NIVEA Q10 Plus hidrata, previne envelhecimento e reduz sinais da idade. Garanta o seu e cuide bem da sua pele!
Creme para Mãos L'OCCITANE, Karité, 150ml
Creme para mãos com 20% de karité que hidrata, nutre e protege do ressecamento.
Granado Creme Para As Mãos, Rosa, 60g
Além de perfumar a pele com a fragrância Pink, o creme também é eficaz em neutralizar cheiros desagradáveis, como cigarro e condimentos, com sua ação anti-odor.
CeraVe, Creme Reparador para Mãos
Desenvolvido com dermatologistas*; - Restaura a barreira protetora das mãos; - Fórmula leve e não oleosa; 3 ceramidas essenciais + ácido hialurônico - Exclusiva tecnologia MVE: liberação prolongada por 24h
05
Óleo para cutículas
Pode complementar a rotina de hidratação, ajudando a manter a região ao redor das unhas macia e protegida.
Óleo de Cutículas Beltrat, Morango, 10ml
Tratamento Granado SOS Cutículas Perfeitas, 3,5g
Caneta para Nutrição de Cutículas Ricca, 2ml
Granado Creme Para Cutículas Pink, 100g
- Mantenha as unhas em um comprimento confortável, evitando que fiquem muito longas e sujeitas a impactos;
- Utilize lixas delicadas e faça movimentos em uma única direção para evitar a abertura de fissuras;
3. Evite retirar ou cortar as cutículas, pois elas funcionam como uma barreira natural contra microrganismos;
4. Dê intervalos entre procedimentos com unhas de gel, acrílico e esmaltação em gel, eles podem contribuir para o enfraquecimento da lâmina ungueal;
5. Evitar removedores de esmalte com acetona e o uso excessivo de produtos endurecedores, especialmente aqueles com formaldeído.
Caro leitor (a),
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar até o fechamento desta matéria.