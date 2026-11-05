Unhas quebrando? Veja as causas e como fortalecer

A síndrome das unhas frágeis é uma condição caracterizada pela perda de resistência da lâmina ungueal, fazendo com que as unhas se tornem mais finas, ressecadas e suscetíveis à danos. Não se trata de uma deficiência única com uma causa específica, mas de um conjunto de alterações que afetam a estrutura e a capacidade de resistência das unhas.





Uma revisão científica publicada em 2020 na revista Dermatology and Therapy, responsável por cobrir avanços em tratamentos dermatológicos, psoríase, dermatite atópica e acne na época, estimava que a síndrome das unhas frágeis possa atingir 20% da população, com maior ocorrência entre mulheres e pessoas acima de 50 anos.





Na prática, a condição acontece quando a organização das camadas que formam a lâmina ungueal é comprometida. Mesmo que a queratina seja a principal proteína responsável por sua composição, a resistência das unhas também depende da integridade das ligações entre suas células e da presença de água e lipídios, que contribuem para a flexibilidade.





Quando esse equilíbrio é prejudicado, as unhas perdem parte da capacidade de suportar impactos e atividades cotidianas.