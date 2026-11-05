A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Unhas frágeis

Unhas quebrando? Veja as causas e como fortalecer

Da limpeza à hidratação, pequenos cuidados na rotina podem ajudar a preservar a resistência das unhas e evitar que elas descamem ou quebrem com facilidade

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 17:53

Públicado em 

05 nov 2026 às 17:53

Colunista

Matéria escrita por Artur Moura de Sá

Entenda como impedir a proliferação de unhas quebradiças. Fonte: Canva

Apesar da resistência da unha, ela está sujeita a fatores variados que podem comprometer a própria estrutura e deixá-las mais frágeis. As unhas são formadas principalmente por queratina, uma proteína resistente que também está presente na composição dos fios de cabelo e da camada mais externa da pele.

A estrutura delas são produzidas da matriz ungueal, região localizada na base da unha, próxima à cutícula, de onde as células se desenvolvem e formam a lâmina ungueal, parte visível que cresce continuamente (a parte que todos conseguem ver).


No entanto, unhas que tendem a quebrar com facilidade não é algo raro, na verdade, é mais comum do que parece. Quando isso ocorre, é comum perceber descamação nas pontas, pequenas fissuras, perda de resistência e dificuldade de mantê-las compridas sem se quebrarem. 

Por que as unhas quebram?

A síndrome das unhas frágeis é uma condição caracterizada pela perda de resistência da lâmina ungueal, fazendo com que as unhas se tornem mais finas, ressecadas e suscetíveis à danos. Não se trata de uma deficiência única com uma causa específica, mas de um conjunto de alterações que afetam a estrutura e a capacidade de resistência das unhas.

Uma revisão científica publicada em 2020 na revista Dermatology and Therapy, responsável por cobrir avanços em tratamentos dermatológicos, psoríase, dermatite atópica e acne na época, estimava que a síndrome das unhas frágeis possa atingir 20% da população, com maior ocorrência entre mulheres e pessoas acima de 50 anos.

Na prática, a condição acontece quando a organização das camadas que formam a lâmina ungueal é comprometida. Mesmo que a queratina seja a principal proteína responsável por sua composição, a resistência das unhas também depende da integridade das ligações entre suas células e da presença de água e lipídios, que contribuem para a flexibilidade.

Quando esse equilíbrio é prejudicado, as unhas perdem parte da capacidade de suportar impactos e atividades cotidianas.

Formas de prevenir as unhas quebradas

O primeiro passo para começar a se prevenir da síndrome das unhas frágeis é reduzir os hábitos que provocam desgaste na lâmina ungueal e adotar uma rotina de proteção e hidratação na região, fortalecendo-as.

Essa ação envolve cuidados simples do dia a dia, principalmente durante tarefas domésticas, já que o contato com a água, detergentes e produtos químicos podem ser prejudiciais, auxiliando na descamação e na quebra das unhas.

Um dos cuidados mais importantes é proteger as mãos durante limpezas intensas. O uso de luvas evita o contato direto e prolongado das unhas com a água e substâncias presentes em produtos de limpeza, como detergentes, alvejantes e desengordurantes. Modelos de borracha ou vinil com forro de algodão são boas escolhas para atividades que envolvem água e produtos químicos. 

Também é importante evitar o uso das unhas para raspar superfícies, retirar etiquetas, abrir embalagens ou executar tarefas que exigem força, pois esses movimentos podem provocar pequenas fissuras e favorecer a quebra delas.

Itens que ajudam na proteção das unhas

Agora confire alguns itens que podem contribuir para uma rotina de cuidados mais adequada:

01

Luvas de limpeza

Protegem contra a exposição prolongada à água, detergentes e substâncias químicas. As versões com revestimento interno de algodão ajudam a reduzir o atrito e o desconforto durante o uso.

5 Luvas Latéx Sanro

5 Luvas Latéx Sanro

Kit 5 Luvas Latéx Reforçadas Amarelas Para Limpeza Multiuso Sanro Top Tamanho M

Luva de Limpeza em Microfibra

Luva de Limpeza em Microfibra

Microfibra ultra macia que captura pó com facilidade: Luva de limpeza feita em microfibra felpuda altamente absorvente que prende poeira, partículas e sujeiras entre as fibras.

Luva em algodão Carbografite

Luva em algodão Carbografite

Luva Em Algodão C/ Revestimento Nitrílico Epi Ca 10881

02

Escova de unhas com ceda macia

Auxilia na remoção de sujeiras acumuladas nas unhas e ao redor delas. O ideal é fazer movimentos suaves, sem esfregar excessivamente ou tentar alcançar profundamente a região abaixo da unha.

Escova de Unha kit com 2 Unidades

Escova de Unha kit com 2 Unidades

O kit com 2 escovas possui cerdas resistentes que removem sujeiras difíceis sem grande esforço. Ideal para limpeza pesada e uso diário em diferentes ambientes da casa.

Condor, Escova de Unha, Multicor - Unidade

Condor, Escova de Unha, Multicor - Unidade

LIMPEZA DELICADA. As cerdas macias e sintéticas da escova promovem uma limpeza delicada, ideal para suas unhas e áreas difíceis.

Escova para Unhas Marco Boni 1 Unidade

Escova para Unhas Marco Boni 1 Unidade

Escova para a limpeza de unhas, contribuindo para a sua higienização adequada da pele e ao redor das unhas

03

Sabonetes macios

Ajuda na higienização das mãos sem exigir o contato com produtos de limpeza mais agressivos. Após lavar, é importante secar bem as mãos, inclusive entre os dedos.

Sabonete Líquido Protex Antibacteriano

Sabonete Líquido Protex Antibacteriano

sabonete líquido Protex Cream 650 ml elimina 99,9% das bactérias com eficiência e de maneira natural, por sua fórmula diferenciada com óleo de linhaça para proteger você com carinho

Coala Sabonete Liquido 500ml Orquidea Negra

Coala Sabonete Liquido 500ml Orquidea Negra

Ideal para lavar as mãos, corpo e rosto. Possui ingredientes suavizantes e nutritivos que deixam a pele completamente limpa, refrescada e suavizada.

Sabonete Líquido Antibacteriano Duo Protect

Sabonete Líquido Antibacteriano Duo Protect

O Sabonete Líquido Para Mãos Antibacteriano Duo Protect da Protex é enriquecido com óleo de linhaça para uma proteção avançada contra bactérias e vírus, incluindo o da COVID-19.

Saboneutro Median Pump 500ml

Saboneutro Median Pump 500ml

Formulado com glicerina, este sabonete oferece uma experiência de limpeza delicada e hidratante, ideal para peles sensíveis ou para aqueles que preferem evitar perfumes.

04

Creme hidratante para mãos e unhas

Produtos com ingredientes como glicerina, ureia e petrolato ajudam a manter a hidratação das unhas, cutículas e pele ao redor. A aplicação pode ser reforçada após a lavagem das mãos e antes de dormir.

Creme para Mãos NIVEA Q10 Plus

Creme para Mãos NIVEA Q10 Plus

Creme para as Mãos NIVEA Q10 Plus hidrata, previne envelhecimento e reduz sinais da idade. Garanta o seu e cuide bem da sua pele!

Creme para Mãos L'OCCITANE, Karité, 150ml

Creme para Mãos L'OCCITANE, Karité, 150ml

Creme para mãos com 20% de karité que hidrata, nutre e protege do ressecamento.

Granado Creme Para As Mãos, Rosa, 60g

Granado Creme Para As Mãos, Rosa, 60g

Além de perfumar a pele com a fragrância Pink, o creme também é eficaz em neutralizar cheiros desagradáveis, como cigarro e condimentos, com sua ação anti-odor.

CeraVe, Creme Reparador para Mãos

CeraVe, Creme Reparador para Mãos

Desenvolvido com dermatologistas*; - Restaura a barreira protetora das mãos; - Fórmula leve e não oleosa; 3 ceramidas essenciais + ácido hialurônico - Exclusiva tecnologia MVE: liberação prolongada por 24h

05

Óleo para cutículas

Pode complementar a rotina de hidratação, ajudando a manter a região ao redor das unhas macia e protegida.

Óleo de Cutículas Beltrat, Morango, 10ml

Óleo de Cutículas Beltrat, Morango, 10ml

Tratamento Granado SOS Cutículas Perfeitas, 3,5g

Tratamento Granado SOS Cutículas Perfeitas, 3,5g

Caneta para Nutrição de Cutículas Ricca, 2ml

Caneta para Nutrição de Cutículas Ricca, 2ml

Granado Creme Para Cutículas Pink, 100g

Granado Creme Para Cutículas Pink, 100g

Outros hábitos que auxiliam

  1. Mantenha as unhas em um comprimento confortável, evitando que fiquem muito longas e sujeitas a impactos;

  2. Utilize lixas delicadas e faça movimentos em uma única direção para evitar a abertura de fissuras;

3. Evite retirar ou cortar as cutículas, pois elas funcionam como uma barreira natural contra microrganismos;


4. Dê intervalos entre procedimentos com unhas de gel, acrílico e esmaltação em gel, eles podem contribuir para o enfraquecimento da lâmina ungueal;


5. Evitar removedores de esmalte com acetona e o uso excessivo de produtos endurecedores, especialmente aqueles com formaldeído.

Veja Também 

Imagem de destaque

Syrup Nails: unhas com efeito translúcido são a aposta da primavera

Nail designer homenageia o ES com símbolos capixabas nas unhas

Capixaba transforma símbolos do ES em esculturas sobre unhas; veja vídeo

Mulheres buscam minimalismo e praticidade inclusive nas unhas

Unhas de gel delicadas e minimalistas são tendência em 2026; veja modelos

Ícone Clube
Aproveite muitos descontos exclusivos. Confira os parceiros do Clube A Gazeta.
ACESSE AGORA

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar até o fechamento desta matéria.

{{ndFunctionFirstNotNull(post.original_author.attributes_map.descricao_de_colunista.value,post.original_author.biography)}}

Tópicos Relacionados

Unha Clube A Gazeta Coluna do Clube A Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como reconhecer uma rotina de trabalho que adoece a equipe
Imagem de destaque
Enem: começar pelas questões ou pela redação? Veja como administrar o tempo na prova
Imagem de destaque
Por que colocar folhas de louro nos armários da cozinha? Entenda para que serve esse truque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.