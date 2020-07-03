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Cuidados

10 soluções para resolver de vez o problema das unhas fracas e quebradiças

Alimentação, visitas periódicas ao podólogo e produtos específicos para o fortalecimento são alguns dos cuidados necessários

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 08:00
Mão feminina; unhas
Estar atenta à validade dos produtos está entre as orientações. Crédito: Freepik
Ter unhas fortes e cheias de vida é o sonho de muita gente, mas é preciso tratá-las muito bem para conquistar esse resultado. Segundo Maria Lourdes Pinheiro, podóloga e coordenadora técnica da Doctor Feet, unhas fracas podem ser sintomas de algumas condições como diabetes, disfunção hormonal, estresse e até problemas de fígado, pulmão e coração.
O ideal é cuidar das unhas com profissionais habilitados e, ao perceber que elas continuam quebrando com muita frequência, a dica é procurar um dermatologista, alerta.
No entanto, algumas mudanças de hábito podem amenizar a quebra e deixar as unhas mais bonitas e saudáveis. Confira o que diz a especialista:
1- Evite roer as unhas ou levar as mãos à boca, pois a saliva enfraquece a unha e o mau-hábito pode causar infecções causando até a  perda da unha;
2- Invista em bases fortalecedoras e nutritivas que devem ser aplicadas sempre antes do esmalte;
3- Se possível, faça as unhas com profissionais semanalmente, mas sem retirar totalmente as cutículas já que elas ajudam na proteção contra doenças, como a micose, por exemplo;
4- Não utilize produtos com formol, eles podem causar alergias;
5- Aposte em alimentos ricos em vitamina C que fortalecem as unhas, a pele e, de quebra, favorecem o sistema imunológico;
6- Mantenha as mãos e as cutículas sempre hidratadas;
7- Use luvas para realizar tarefas domésticas para proteger as unhas de produtos químicos;
8- Remova o esmalte com produtos específicos e que não contenham acetona, pois o componente causa danos nas unhas e resseca as cutículas;
9- Atente-se aos prazos de validade de produtos como esmaltes, bases e cremes para as mãos. Não use se estiverem vencidos;
10- E, por último, mas não menos importante. Deixe a unha respirar removendo todo o esmalte, pelo menos, dois dias antes de uma nova aplicação.

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