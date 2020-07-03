10 soluções para resolver de vez o problema das unhas fracas e quebradiças

Estar atenta à validade dos produtos está entre as orientações. Crédito: Freepik

Ter unhas fortes e cheias de vida é o sonho de muita gente, mas é preciso tratá-las muito bem para conquistar esse resultado. Segundo Maria Lourdes Pinheiro, podóloga e coordenadora técnica da Doctor Feet, unhas fracas podem ser sintomas de algumas condições como diabetes, disfunção hormonal, estresse e até problemas de fígado, pulmão e coração.

O ideal é cuidar das unhas com profissionais habilitados e, ao perceber que elas continuam quebrando com muita frequência, a dica é procurar um dermatologista, alerta.

No entanto, algumas mudanças de hábito podem amenizar a quebra e deixar as unhas mais bonitas e saudáveis. Confira o que diz a especialista:

1- Evite roer as unhas ou levar as mãos à boca, pois a saliva enfraquece a unha e o mau-hábito pode causar infecções causando até a perda da unha;

2- Invista em bases fortalecedoras e nutritivas que devem ser aplicadas sempre antes do esmalte;



3- Se possível, faça as unhas com profissionais semanalmente, mas sem retirar totalmente as cutículas já que elas ajudam na proteção contra doenças, como a micose, por exemplo;

4- Não utilize produtos com formol, eles podem causar alergias;



5- Aposte em alimentos ricos em vitamina C que fortalecem as unhas, a pele e, de quebra, favorecem o sistema imunológico;

6- Mantenha as mãos e as cutículas sempre hidratadas;

7- Use luvas para realizar tarefas domésticas para proteger as unhas de produtos químicos;

8- Remova o esmalte com produtos específicos e que não contenham acetona, pois o componente causa danos nas unhas e resseca as cutículas;

9- Atente-se aos prazos de validade de produtos como esmaltes, bases e cremes para as mãos. Não use se estiverem vencidos;

