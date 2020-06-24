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Cuidados

7 hábitos para prevenir as varizes

A questão pode não ser somente estética, já que também pode levar a um problema mais sério de circulação, causando inchaço, dor e até feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 08:00

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 08:00

pernas femininas; mulher segurando sapato de salto
Reduzir o uso de salto e fazer exercícios estão entre as dicas. Crédito: Divulgação
Muitas pessoas se incomodam com o surgimento de varizes e vasinhos, por uma questão estética. Mas, estes problemas podem ir muito além disso. Afinal, em algumas situações, as veias dilatadas podem chegar a causar dores nas pernas, inchaço e vermelhidão, gerando até mesmo um aumento do risco de doenças circulatórias, como trombose venosa e úlceras.
Segundo as estatísticas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), 38% dos adultos convivem com as varizes. Elas podem surgir devido à má circulação, especialmente, durante a gravidez e a menopausa para as mulheres, além de ser muito comum também em idosos.
De acordo com a cirurgiã vascular e angiologista, Moriane Lorenzoni, mesmo que a hereditariedade seja um fator relevante, alguns cuidados ajudam a retardar o processo de formação das veias dilatadas. Se a pessoa já possui casos de varizes na família, é importante ficar atento a outros fatores. Algumas situações vividas pelas mulheres  como o uso de pílula anticoncepcional, excesso de peso, sedentarismo, fumo e profissões que exijam permanecer em pé por longos períodos  as colocam como mais propensas do que os homens a desenvolver o problema, pontua.
O diagnóstico para descobrir a intensidade do problema pode ser feito de uma maneira simples, no próprio consultório do especialista. Geralmente, é solicitado um exame complementar (eco-doppler colorido) para determinar a gravidade e selecionar o melhor tipo de tratamento. Apesar de existirem várias opções atualmente, o melhor mesmo é a gente evitar que elas apareçam. Isso pode ser feito por meio de uma mudança de hábitos na rotina e também com a inserção de ações que ajudam neste trabalho de prevenção, orienta.
Moriane Lorenzoni, cirurgiã vascular e angiologista
Moriane Lorenzoni, cirurgiã vascular e angiologista, dá algumas dicas pra prevenir as varizes. Crédito: Divulgação

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7 maneiras de evitar o problema

A especialista deu algumas dicas para manter as varizes bem longe de suas pernas por meio de hábitos que devem ser inseridos no dia a dia. Confira:
1- Mexa-se!
Movimentar-se é o melhor remédio para evitar não só o surgimento de varizes, mas também outras patologias.
2- Alimente-se bem
Comer de maneira saudável também pode evitar que as varizes apareçam. Uma dieta com muita gordura, sal e açúcar causa inflamações e enfraquecimento da parede dos vasos.
3- Fique de olho na balança
Estar acima do peso aumenta a pressão nos membros inferiores, sobrecarregando e, consequentemente, prejudicando o sistema circulatório.
4- Desça do salto
Ficar muito tempo em cima do salto muito alto ou calçado apertado tende a mudar a maneira que se pisa, prejudicando a circulação.
5- Cuidado com os anticoncepcionais
O uso prolongado de anticoncepcionais também pode causar varizes. Por isso, é bom conversar com seu médico sobre as opções.
6- Pernas para o ar
Apenas 15 minutinhos, por dia, já ajudam a prevenir o aparecimento das varizes, reduz a pressão nas pernas e favorece a circulação do sangue.
7- Use meias
Elas são grandes aliadas na prevenção de varizes e, caso você já tenha, elas ajudam a evitar o inchaço e o cansaço nas pernas. Lembre-se que as meias só devem ser usadas com orientação de um médico, pois para cada pessoa existe um tipo e tamanho diferente.

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