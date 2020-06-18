A aromaterapia pode te ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade na quarentena

O combate à insônia também está entre os benefícios da aromaterapia. Crédito: Freepik

Em um momento de tantas incertezas, é comum que ansiedade e o estresse estejam mais intensos. Por isso, a busca por atividades que possam ajudar a controlar essa montanha-russa de emoções só aumenta. Há quem opte por yoga, meditação e exercícios físicos, mas as opções não param por aí.

As chamadas terapias alternativas são ótimas aliadas para o corpo e para a mente. Para quem quer acalmar os ânimos nessa quarentena, a dica é investir em aromas que prometem mudar o seu humor a partir das propriedades de óleos essenciais. A aromaterapia possui inúmeros benefícios para o corpo e para saúde mental, entre eles o auxílio no controle da ansiedade, depressão e insônia.

Para entender melhor seus benefícios, conversamos com Valdete Pereira, técnica em estética e graduada em Gestão de Saúde Pública, ela atua como esteticista em Colatina há mais de 20 anos. A profissional conta que a aromaterapia sempre esteve presente em seu trabalho, mas passou a dedicar-se mais e se especializar na área há três anos.

A profissional explica que aromaterapia é uma prática de bem-estar e equilíbrio integral através dos aromas da natureza, que são os óleos essenciais. A ciência existe há milhares de anos e atualmente está mais em evidência. Além disso, ela faz parte das terapias complementares de saúde no SUS desde 2018, diz Valdete.

"Os óleos essenciais possuem princípios ativos e substâncias orgânicas que atuam no nosso corpo, harmonizando e equilibrando o físico, o mental e o emocional" Valdete Pereira - Esteticista e especialista em aromaterapia

Quando inalamos o aroma dos óleos essenciais, as moléculas aromáticas presentes neles chegam até o nosso sistema límbico - responsável por nossas emoções e funções de aprendizado e memória - por meio dos receptores olfativos. O sistema límbico recebe a moléculas e repassa para o nosso sistema nervoso, influenciando nosso humor e estado emocional. A partir daí, as moléculas dos óleos essenciais vão atuar em todo o nosso organismo, produzindo os efeitos físicos, complementa.

A parte da aromaterapia que ajuda a reduzir o estresse a ansiedade intensificados pela pandemia são os óleos essenciais com propriedades relaxantes e calmantes. Os óleos essenciais possuem princípios ativos e substâncias orgânicas que atuam no nosso corpo, harmonizando e equilibrando o físico, o mental e o emocional, atenuando o estresse, a depressão, a insônia e a ansiedade, afirma a profissional.

Como aderir à aromaterapia

Óleos essenciais já diluídos e prontos para usar na pele são os mais indicados para iniciantes. Crédito: Freepik

A aromaterapia pode ser usada de várias formas. Segundo a esteticista, as mais tradicionais são:

Aromatização de ambientes;

Aromatizador pessoal (colar aromático);

Pela via cutânea ou uso tópico - através de massagens e aplicações de óleos essenciais diluídos em óleos vegetais ou cremes neutros na pele;

Escalda-pés e banhos de banheira.

Existe uma imensa variedade de óleos essenciais com efeitos relaxantes e calmantes, mas sempre indico o óleo essencial de Lavanda Francesa - ou Lavandula Angustifolia. É o mais querido e conhecido mundialmente, um óleo essencial bem acessível e fácil de encontrar em farmácias, lojas e sites de produtos naturais, destaca Valdete.

Algumas marcas comercializam blends, que são uma mistura de vários óleos essenciais com a mesma finalidade e que fazem uma sinergia agradável e bem potente para aromatização de ambientes. Existem também óleos essenciais já diluídos e prontos para usar na pele. "Tanto os Blends quanto os óleos essenciais diluídos facilitam o uso para pessoas que são leigas no uso da aromaterapia, acrescenta a especialista.