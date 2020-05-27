4 dicas para controlar a angústia e a ansiedade e manter a produtividade

Seja gentil com você mesmo

Calma, respira, em algum momento você deve ter recebido esse conselho de um amigo ou familiar. Segundo especialistas, as práticas de respiração podem ajudar a reduzir os sintomas associados à angústia. Não é à toa que a maior parte das técnicas de meditação e relaxamento são baseadas no controle respiratório.

Tenha horário de acordar, fazer as refeições, trabalhar, praticar exercício físico, cuidar da família e descansar. Faça um planejamento sincero e tenha claro quais são suas prioridades. Em seguida, estabeleça uma hierarquia para completar a sua lista de afazeres diários. Manter a rotina é uma forma de avisar para o seu cérebro que você não está de férias.

A angústia e a ansiedade podem comprometer a sua saúde, já que ela é capaz de alterar o funcionamento do organismo, comprometer a qualidade do sono e afetar a alimentação. Qualquer situação que gere incômodo deve ser tratada para que não vire algo maior. Busque ajuda de psicólogos e exponha as situações que estejam gerando desconforto. Consciência é o primeiro passo para a cura!