Está de quarentena? cuide da sua saúde mental

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Em tempos de Covid-19 e quarentena para evitar a disseminação do coronavírus, o que vale manter é a saúde mental. Por isso, evite informações em excesso, cuide mais de você, faça exercício em casa e priorize uma alimentação de qualidade.

Procure fazer coisas que gosta, assistir a filmes, brincar com as crianças caso tenha, ligar pra quem você ama, ler livros, fazer um curso on-line, organizar a casa, limpar o guarda-roupa, organizar as pastas do computador, descarregar a memória do celular, fazer uma nova receita, consertar as roupas que precisam, limpar as janelas, lavar as cortinas, fazer coisas que sempre deixou de fazer por “falta de tempo”.

Pratique o amor ao próximo, cuidando de você e ajudando quem precisa, tenha tolerância com os ignorantes que não respeitam nem eles mesmos. Respire fundo e aproveite esse tempo a seu favor, se afaste de pessoas que sugam sua energia, que te desrespeitam, quem mentem pra você, pessoas que te usam e sabotam sua autoestima. São justamente os que estocam alimentos em casa, só que nesse caso estocam emoções negativas na sua alma.

Estabeleça uma rotina com metas diárias, principalmente se precisa trabalhar ou estudar em casa, o home office é maravilhoso para quem é organizado, por isso se organize. Para quem tem o hábito de sair para trabalhar, precisa em primeiro lugar arrumar um local para que possa desenvolver as suas atividades de home office sem enlouquecer. Comunique a todos que moram com você que é seu espaço (isso evita fadiga), estabeleça horários com pausas para não cair na procrastinação, coloque post-its organizando as metas, tarefas e use o alarme do celular para te ajudar com os horários. Programe sua série favorita em outro horário, não misture trabalho e entretenimento, isso nem sempre dá certo.

Mantenha a vida sexual em dia se moram juntos, inove, ouse, use o gelo, saia do quarto, faça um strip, prepare um jantar, coloque uma música, dance, se permita viver bons momentos. Mas se tem um contatinho, suspenda os beijos na boca, fortaleça o on-line e programe o maior encontro depois que isso tudo passar.