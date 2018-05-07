Confira alguns alimentos que fortalecem as unhas

Confira os 10 alimentos que fortalecem as unhas Crédito: Pinterest

Uma mão bonita, com unhas bem cuidadas e saudáveis, pode ser o sonho de muita gente. Porém, o que poucos sabem é que a alimentação também é crucial para atingir esse objetivo. Ouvimos duas dermatologistas sobre os melhores alimentos, cuidados e proteções mais indicados para que você tenha mãos de fada.

A dermatologista Ana Flavia Moll explica que é preciso ter uma alimentação variada. "Os alimentos mais indicados são os ricos em proteínas, ferro, biotina, cálcio, zinco, magnésio, vitaminas do complexo D, ômega 3 e vitamina A" disse ela. Carnes vermelhas magras - frango e salmão - ovos, grãos integrais, leite, brócolis, espinafre, couve, laranja, abóbora e tomate, são alguns dos alimentos que ajudam no processo de fortalecimento. Ela ainda salienta que dá pra incluir na lista a castanha, por ser um alimento rico em selênio, e magnésio.

As unhas são uma proteção do corpo nas extremidades, dessa forma, se estiverem fortes e saudáveis, ficam menos vulneráveis a fungos, bactérias ou micoses. Além disso, existem mitos e verdades sobre seus cuidados, como o formato das unhas, a forma de lixá-las e as cutículas. "O ideal é evitar o formato arredondado, pois eles retiram os cantos das unhas e aumentam as chances de encravar. É importante também evitar a retirada das cutículas, que são uma proteção natural, e sem elas as micoses e fungos podem aparecer mais facilmente. Dar o polimento (lixar as unhas por cima) também não é indicado, pode deixá-las porosas, e mais suscetíveis a fungos na hora da aplicação do esmalte".

Hoje em dia também existem no mercado produtos manipulados, específicos para o tratamento das unhas. A dermatologista Alessandra de Melo falou sobre as vantagens do uso desses medicamentos. "Os manipulados são indicados em qualquer situação, só depende da preferência do paciente. O benefício desse tipo de remédio é que, por ser algo mais individualizado, podemos incluir em uma mesma base um composto mais forte de ativos para obter um resultado um pouco mais rápido", disse a médica.

O uso da base correta é fundamental, principalmente antes da aplicação do esmalte, pois ela atua como uma proteção extra as unhas. "É importante investir em uma base fortalecedora que tenha ativos especiais como óleos essenciais com macadâmia e agentes hidratantes como, ´D-Pantenol entre outros" indicou a dermatologista.

Outras dicas podem ser seguidas e acrescentadas aos cuidados diários. Segundo a médica Alessandra de melo, é importante: utilizar um hidratante próprio para unhas e cutículas, evitar usar esmalte por alguns dias e antes de pintá-las novamente utilizar uma base de fortalecimento ou recuperação.

As unhas também podem dar sinais de doenças mais graves. "Unhas fracas e quebradiças podem significar alteração na tireóide. As manchas amareladas podem ser alguma alteração hepática, doenças de fígado. As famosas manchinhas brancas podem significar falta de zinco, já quando a unha se quebra de forma longitudinal, pode indicar falta de cálcio", finalizou a médica Ana Flavia Moll.