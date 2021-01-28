Conheça os hábitos que detonam as suas unhas e veja como cuidar delas

Mão feminina; unhas Crédito: Freepik

Unhas fortes e bonitas é o desejo de muita gente. Afinal, elas fazem diferença no visual das mãos. Mas é preciso cuidar bem delas para conquistar esse resultado. E isso vai muito além da escolha do esmalte ou do formato. Fatores como a alimentação, cuidados com o corte e com a higiene também influenciam na estética das unhas.

A empresária Juliana Brasil é especialista em cabelos e unhas, ela afirma que vários hábitos são prejudiciais. Entre os principais estão: roer as unhas, tirar o esmalte com os dentes, usar materiais não esterilizados - já que instrumentos mal higienizados podem ser porta de entrada para doenças -, e tirar a cutícula de forma profunda. “O ideal é tirar só a primeira cutícula ou apenas empurrar e usar a base após a cutilagem”, destaca.

“A cutícula faz parte da unha e, quando é tirada, pode provocar o enfraquecimento dela. Além disso, podem surgir estrias, deixando a unha escamada, sem falar no risco de contaminação, já que é retirada uma parte da pele e esta abertura fica exposta a vários tipos de contaminação”, acrescenta Juliana.

Cuidados com as unhas

A profissional ressalta que a esmaltação em dia e o comprimento certo são parte do cuidado. Mas são recomendados ainda, entre outros cuidados, deixar as unhas pelo menos uma semana sem pintar e evitar usar materiais de limpeza sem luvas, pois eles contêm elementos que fragilizam as unhas. “Também recomendo o uso de bases de fortalecimento para ajudar na proteção”, complementa.

É realmente necessário dar um “respiro” para as unhas, deixando-as sem esmaltação por pelo menos 3 dias, uma vez por mês. Juliana explica que o principal motivo é a hidratação, já que o esmalte cria uma barreira para o contato das unhas com outros produtos. “A pigmentação do esmalte também faz com que as unhas fiquem fragilizadas, tornando ainda mais importante deixá-las respirar”, salienta a especialista.

Outro cuidado extremamente relevante é a alimentação. Assim como a pele e o cabelo, as unhas ficam mais bonitas quando se tem uma alimentação mais saudável e enriquecida. “Alimentos como lentilha, pimentão, espinafre, amêndoas e outros são muito importantes para a saúde das unhas, já que ajudam a repor vitaminas e nutrientes. A suplementação oral - quando indicada por profissionais da saúde, como médicos ou nutricionistas - pode ser eficiente, já que a falta de vitaminas é uma das principais causas de unhas fracas e quebradiças”, aponta Juliana.

Dicas para o corte correto

"Nos pés, o corte deve ser reto, para evitar que as unhas encravem. Já nas mãos, o melhor é que o corte seja arredondado" Juliano Augusto Ribeiro - Médico dermatologista, especialista em Dermatologia Avançada

O corte mal feito das unhas também pode ser prejudicial à estética e à saúde das unhas. Por isso, o médico dermatologista Juliano Augusto Ribeiro ressalta a importância de ter cuidado com essa etapa e afirma que, principalmente durante a pandemia, mantê-las curtas é o mais saudável. “Unhas longas facilitam o acúmulo de sujeira e dificultam sua higienização. Sem contar que as unhas muito compridas favorecem o mecanismo de alavanca, facilitando o seu descolamento e o desenvolvimento de micoses”, pontua.

“Nos pés, o corte deve ser reto, para evitar que as unhas encravem. Já nas mãos, o melhor é que o corte seja arredondado, para que os cantos mais pontudos não fiquem enroscando em tecidos ou outros materiais, facilitando a quebra e trauma nas unhas”, explica.