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Gastronomia

Peixe grelhado: aprenda a fazer essa receita fácil e saudável para o jantar

Com ingredientes simples e preparo prático, o prato é uma alternativa nutritiva para quem deseja variar o cardápio da noite
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 18:53

Peixe grelhado com legumes salteados (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)
Peixe grelhado com legumes salteados Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Na hora de preparar o jantar, apostar em ingredientes frescos e combinações simples pode facilitar a rotina sem deixar o sabor de lado. O peixe grelhado, por exemplo, é uma alternativa prática para incluir proteínas de qualidade no cardápio, especialmente quando acompanhado de legumes variados. Confira como preparar essa receita e aproveite uma refeição saborosa e equilibrada! 

Peixe grelhado com legumes salteados

Ingredientes

  • 500 g de filé de tilápia
  • 1 tomate cortado em rodelas
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 1/2 pimentão verde cortado em tiras
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de ervas finas
  • Endro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de peixe com o suco de limão, o alho, as ervas finas, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos para absorver os temperos. Em uma frigideira, aqueça metade do azeite em fogo médio. Disponha os filés e grelhe por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados e cozidos por dentro. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, acrescente o restante do azeite, a cebola e os pimentões . Refogue em fogo médio por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente. Adicione o tomate e cozinhe por mais 3 minutos, até ficarem levemente macios. Volte os filés para a frigideira, acomode-os entre os legumes e deixe aquecer por mais 1 minuto. Finalize com o endro e sirva em seguida.

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