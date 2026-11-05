Peixe grelhado: aprenda a fazer essa receita fácil e saudável para o jantar

Em uma tigela, tempere os filés de peixe com o suco de limão, o alho, as ervas finas, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos para absorver os temperos. Em uma frigideira, aqueça metade do azeite em fogo médio. Disponha os filés e grelhe por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados e cozidos por dentro. Retire e reserve.