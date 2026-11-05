Incentivo a iniciativas de descarbonização acelera desenvolvimento sustentável no ES

No Espírito Santo, iniciativas inovadoras voltadas para a economia de baixo carbono têm ajudado a promover o desenvolvimento sustentável. Financiar esses projetos em setores portadores de futuro faz parte da atuação do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), que oferece soluções financeiras estratégicas para a região.





Para falar sobre o fomento a essas iniciativas e o cenário da economia verde no Estado e em todo o Brasil, o EstúdioCast especial Economia Verde recebeu o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, e a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (Abde), Maria Fernanda Coelho.





Os convidados falaram sobre o papel de cada instituição no incentivo ao desenvolvimento sustentável e como o Espírito Santo e o Brasil estão inseridos neste mercado a nível global.





O videocast foi gravado durante o Fórum Debate, que tem como foco a discussão sobre o financiamento para uma economia de baixo carbono. O evento é promovido pela Abde, com apoio institucional do Bandes, da PD Case e Open Society.





Assista ao episódio completo para saber mais!