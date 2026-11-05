Veja momento em que condenado é detido após deixar júri antes de ouvir sentença

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que o engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, de 42 anos, foi abordado pela Guarda Muncipal na Avenida Vitória, na altura do bairro Romão, na Capital capixaba. Ele havia deixado o Fórum Criminal de Vitória antes da leitura da sentença que o condenou a 27 anos, um mês e 15 dias de prisão pela morte da esposa, a professora Danielly Wandermurem Benício, em 2017.





As imagens mostram o carro conduzido por Patrick parando na avenida, com duas viaturas da Guarda Municipal logo atrás. Em seguida, o engenheiro sai do banco do motorista com as mãos levantadas.





A namorada dele também estava no veículo no momento da abordagem. Segundo a corporação, o carro pertence a um dos advogados de Patrick.





De acordo com a comandante da Guarda de Vitória, Fabiana Gonçalves, o veículo foi localizado com a ajuda do cerco eletrônico após a corporação receber informações sobre a placa.





“A Guarda recebeu a placa do veículo, que foi adicionada ao cerco eletrônico. A partir daí, as cameras vão buscando esse veciulo e o encontram na avenida. A equipe mais próxima foi acionada e realizou a abordagem”, explicou a comandante.





Patrick deixou o Fórum Criminal de Vitória pouco antes da leitura da sentença, na tarde desta quinta-feira (5). O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) solicitou que as circunstâncias da saída fossem investigadas e que o celular do engenheiro fosse preservado para auxiliar na apuração. O pedido foi acolhido pelo juiz.





Posteriormente, o juiz informou que Patrick havia sido localizado, capturado e estava sob escolta policial. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.