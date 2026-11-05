Engenheiro é condenado a 27 anos de prisão por morte de professora no ES

Quase nove anos após o crime, o engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, de 42 anos, foi condenado a 27 anos, 1 mês e 15 dias de prisão pela morte da esposa, a professora de Geografia Danielly Wandermurem Benício, de 36 anos, ocorrida em dezembro de 2017, em Vitória. A sentença foi lida na tarde desta quinta-feira (5), no terceiro dia de júri popular, no Fórum Criminal da Capital.





Patrick não estava presente no momento da leitura da sentença. Pouco antes, ele deixou o fórum em um carro e seguiu para destino desconhecido, conforme imagens de câmeras de segurança e informações anunciadas pelo juiz durante a sessão.





Diante da situação, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pediu que a saída do engenheiro fosse investigada, a fim de identificar se ele foi informado sobre a condenação antes do resultado, e solicitou que seu celular fosse preservado para auxiliar na apuração.





O órgão também solicitou a expedição imediata de um mandado de prisão. Posteriormente, o juiz informou que Patrick havia sido localizado, capturado e estava sob escolta policial. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.





Julgamento durou três dias





O desfecho do caso aconteceu no terceiro dia de júri popular. A sessão começou com o interrogatório do engenheiro, que terminou por volta das 9h30 desta quinta-feira. Na sequência, houve um debate entre o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), responsável pela acusação, e a defesa de Patrick.





Os depoimentos das testemunhas, entre elas a mãe de Danielly, peritos e o diretor da escola onde a professora trabalhava, haviam sido concluídos na quarta-feira (4).





Após anos de tramitação do processo e contestações da defesa, Patrick foi condenado por homicídio qualificado, cometido por motivo fútil e feminicídio. Desde 2024, o feminicídio é tipificado como crime autônomo, com pena entre 20 e 40 anos – o máximo previsto no Código Penal brasileiro. Porém, quando Danielly foi morta, em 2017, o feminicídio ainda era uma qualificadora do crime de homicídio, o que impactou na dosimetria da pena, conforme destacado pelo MPES.





Além da reclusão, em regime inicial fechado, o engenheiro deverá pagar indenização de R$ 500 mil à família da vítima, por danos morais.





A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Patrick Noé dos Santos Filgueira para obter um posicionamento sobre a condenação. O espaço segue aberto para manifestação.