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Polícia

Homem finge ser paciente para assaltar dentista em consultório de Vitória

Suspeito ameaçou profissional com faca e levou dinheiro e eletrônicos; Guarda Municipal conseguiu localizá-lo pelo celular roubado

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 18:36

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

05 nov 2026 às 18:36

Uma dentista de 27 anos foi assaltada por um homem que se passou por paciente em uma clínica popular no Centro de Vitória, nesta quinta-feira (5). O suspeito ameaçou a profissional com uma faca, obrigou-a a transferir R$ 200 e levou o celular e o notebook dela. Ele foi detido pela Guarda Municipal ao tentar vender o telefone roubado.


Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a clínica oferece atendimentos sem necessidade de agendamento prévio. O homem aproveitou essa possibilidade para entrar no consultório e solicitar atendimento odontológico.


A dentista, que preferiu não se identificar, contou que o suspeito esperou o fim da avaliação para anunciar o assalto. Enquanto ela preenchia uma ficha, ele pegou uma faca, fechou a porta e passou a ameaçá-la.


Imagens de uma câmera de segurança mostram o homem intimidando a vítima por cerca de quatro minutos. Em determinado momento, ele faz movimentos com a faca, simulando golpes contra a dentista (veja vídeo acima).


Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado pela Guarda Municipal com a ajuda do rastreamento do celular roubado.


Segundo a apuração da TV Gazeta, o homem tentava vender o aparelho a outra pessoa quando foi encontrado. Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.


*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

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