Homem finge ser paciente para assaltar dentista em consultório de Vitória

Uma dentista de 27 anos foi assaltada por um homem que se passou por paciente em uma clínica popular no Centro de Vitória, nesta quinta-feira (5). O suspeito ameaçou a profissional com uma faca, obrigou-a a transferir R$ 200 e levou o celular e o notebook dela. Ele foi detido pela Guarda Municipal ao tentar vender o telefone roubado.





Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a clínica oferece atendimentos sem necessidade de agendamento prévio. O homem aproveitou essa possibilidade para entrar no consultório e solicitar atendimento odontológico.





A dentista, que preferiu não se identificar, contou que o suspeito esperou o fim da avaliação para anunciar o assalto. Enquanto ela preenchia uma ficha, ele pegou uma faca, fechou a porta e passou a ameaçá-la.





Imagens de uma câmera de segurança mostram o homem intimidando a vítima por cerca de quatro minutos. Em determinado momento, ele faz movimentos com a faca, simulando golpes contra a dentista (veja vídeo acima).





Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado pela Guarda Municipal com a ajuda do rastreamento do celular roubado.





Segundo a apuração da TV Gazeta, o homem tentava vender o aparelho a outra pessoa quando foi encontrado. Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.





*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.