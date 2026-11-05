Justiça absolve homem acusado de divulgar foto íntima de vereador no ES

A Justiça do Espírito Santo absolveu um homem acusado de divulgar uma fotografia íntima de um vereador de Guarapari e compartilhar mensagens ofensivas contra o parlamentar em grupos de WhatsApp. A decisão foi tomada pelo juiz Marco Aurélio Soares Pereira, da 2ª Vara Criminal do município, que considerou insuficientes os materiais apresentados para comprovar os crimes de calúnia e difamação.





A ação foi movida pelo vereador Marcial Souza Almeida (Mobiliza), o Dito Xaréu, contra Fábio Vieira Bianchi. Segundo o processo, em novembro de 2023, Fábio teria divulgado uma fotografia íntima do parlamentar em um grupo de WhatsApp, além de compartilhar áudios com afirmações consideradas "ofensivas à sua honra e reputação".





Na sentença, assinada no último dia 29 de outubro e revelada nesta quinta-feira (5), o magistrado destacou que a acusação se baseou em três capturas de tela de conversas de WhatsApp e seis arquivos de áudio. No entanto, os materiais foram apresentados sem comprovação técnica de autenticidade e sem outros elementos que permitissem confirmar quem havia enviado as mensagens.





O juiz também ressaltou que nenhuma testemunha foi apresentada durante o processo. Segundo a decisão, as capturas de tela não continham informações suficientes para identificar com segurança os responsáveis pelas mensagens ou demonstrar o contexto completo das conversas.





O vereador foi procurado na tarde desta quinta-feira (5) para comentar o desfecho da ação judicial. No entanto, informou que enviaria o contato da sua assessoria jurídica para mais informações, o que não ocorreu até a conclusão deste texto.





A defesa de Fábio Bianchi, por sua vez, não foi localizada, nem mesmo após consulta à base de dados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.