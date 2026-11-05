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Fim da 6x1

Indústria e comércio vão ao STF para adiar por 10 meses adesão à escala 5x2

CNI e CNC questionam prazo de implementação da nova jornada de trabalho; no ES, Fecomércio apoia pedido de adiamento

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 18:24

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

05 nov 2026 às 18:24
Confederações da Indústria e do Comércio recorrem ao STF para adiar fim da escala 6x1. Divulgação/STF

A indústria e o comércio se uniram para questionar no Supremo Tribunal Federal (STF) o cronograma de implementação do fim da escala 6x1. As confederações nacionais dos dois setores acionaram a Corte para pedir mudanças nas regras de transição da nova jornada de trabalho, que prevê a redução do limite semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial, e dois dias de descanso remunerado. 


A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) protocolou uma ação no STF solicitando que a implementação inicial da nova jornada seja transferida para 16 de outubro de 2027. A entidade argumenta que o prazo de 60 dias previsto para a adaptação das empresas é insuficiente, especialmente diante da proximidade de períodos importantes para o comércio, como a Black Friday, o Natal e as festas de fim de ano.


Já a Confederação Nacional da Indústria (CNI) também apresentou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para questionar o cronograma e a aplicação das novas regras a contratos, acordos e convenções coletivas firmados antes da promulgação da mudança. A entidade argumenta que a ausência de um período de transição pode comprometer a segurança jurídica e a organização das empresas.


No Espírito Santo, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES) manifestou apoio à iniciativa da entidade nacional do setor, a CNC, que propõe adiar em dez meses a primeira etapa da mudança. A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) foi procurada para comentar se seguiria o posicionamento do CNI, mas não retornou a demanda até a publicação da matéria.

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Fecomércio-ES aponta impacto da transição

No Espírito Santo, a Fecomércio acompanha o posicionamento da CNC e defende que as empresas tenham mais tempo para reorganizar equipes, processos e jornadas. A federação afirma que não questiona a redução da carga horária nem a garantia de um segundo dia de descanso remunerado, mas considera necessário ampliar o prazo para que o setor produtivo consiga se adaptar.


Um dos argumentos apresentados pela entidade capixaba é o impacto da mudança sobre o calendário de vendas. O período solicitado para adiamento inclui o Natal e o Ano Novo, considerados os momentos de maior movimentação do comércio ao longo do ano.

Uma transformação dessa dimensão não pode ocorrer de forma imediata, sem considerar a realidade das empresas e a necessidade de reorganização das equipes, dos processos e das jornadas

Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES

O presidente também destacou que o prazo adicional também permitiria que trabalhadores e empresários se organizassem para o período de maior consumo. A entidade destaca que, especialmente no segmento lojista, parte dos funcionários recebe comissões vinculadas ao desempenho das vendas, o que pode representar uma oportunidade de ampliar a remuneração nessa época.

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