Indústria e comércio vão ao STF para adiar por 10 meses adesão à escala 5x2

A indústria e o comércio se uniram para questionar no Supremo Tribunal Federal (STF) o cronograma de implementação do fim da escala 6x1. As confederações nacionais dos dois setores acionaram a Corte para pedir mudanças nas regras de transição da nova jornada de trabalho, que prevê a redução do limite semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial, e dois dias de descanso remunerado.





A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) protocolou uma ação no STF solicitando que a implementação inicial da nova jornada seja transferida para 16 de outubro de 2027. A entidade argumenta que o prazo de 60 dias previsto para a adaptação das empresas é insuficiente, especialmente diante da proximidade de períodos importantes para o comércio, como a Black Friday, o Natal e as festas de fim de ano.





Já a Confederação Nacional da Indústria (CNI) também apresentou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para questionar o cronograma e a aplicação das novas regras a contratos, acordos e convenções coletivas firmados antes da promulgação da mudança. A entidade argumenta que a ausência de um período de transição pode comprometer a segurança jurídica e a organização das empresas.





No Espírito Santo, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES) manifestou apoio à iniciativa da entidade nacional do setor, a CNC, que propõe adiar em dez meses a primeira etapa da mudança. A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) foi procurada para comentar se seguiria o posicionamento do CNI, mas não retornou a demanda até a publicação da matéria.