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Vitória ganha unidade do Hard Rock Café com investimento de R$ 18 milhões

O restaurante que tem o rock 'n' roll como tema vai ficar no segundo piso do Shopping Vitória e deve ser inaugurado no início de 2027

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 16:46

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 nov 2026 às 16:46
Hard Rock Café terá unidade em Vitória
Hard Rock Café terá unidade em Vitória a partir do ano que vem Divulgação

Vitória vai receber, no início do ano que vem, uma unidade do Hard Rock Café, cadeia norte-americana de restaurantes temáticos presente em 75 países. Com investimento estimado que pode chegar a R$ 18 milhões, a unidade que tem o rock 'n' roll como tema vai ficar no segundo piso do Shopping Vitória, no Gourmet Place. 


Com 600 m² de área, a unidade terá capacidade para receber 240 pessoas e contará com palco, painel de LED, loja oficial de produtos da marca e espaço dedicado com peças exclusivas que remetem à história da música. A operação também deverá gerar entre 50 e 70 postos de trabalho diretos. Durante a fase de obras, a expectativa é mobilizar cerca de 50 profissionais. A unidade será localizada onde funcionava o Five Sports Bar.


A assinatura do contrato foi realizada nesta quinta-feira (5) pelo diretor-geral do shopping, Raphael Brotto, a vice-presidente, Mariana Buaiz, e o franqueado da marca, Leonardo Freitas, que é CEO do Uaine Group, rede com uma série de restaurantes no portfólio. 


Segundo Freitas, a previsão é que as obras comecem ainda este mês e a inauguração deve acontecer entre o fim de março e o início de abril de 2027. 


“É um projeto que já era muito esperado por nós. Começamos as negociações há cerca de dois anos e este é um projeto fantástico para o nosso grupo, para o Shopping Vitória e para o Espírito Santo. O Hard Rock tem uma estratégia de expansão que prioriza grandes capitais e cidades com potencial turístico, e Vitória reúne essas características”, aponta o franqueado. 


De acordo com Freitas, o contrato com a marca internacional prevê exclusividade até 2045 na Grande Vitória e por 10 anos em todo o Estado. A ideia do grupo ao inaugurar a unidade em Vitória é atrair e estimular tanto o turismo interno quanto o externo.


Outra característica dos restaurantes do grupo é a presença de itens na decoração que já pertenceram a estrelas da música, como Michael Jackson e Madonna, por exemplo. O Hard Rock Café em Vitória também terá peças originais, guitarras, figurinos e manuscritos de astros internacionais.


Freitas conta que as peças e o número total delas ainda serão definidos a partir do projeto de arquitetura da unidade. O Hard Rock Café conta com um acervo e o franqueado capixaba vai pagar um aluguel mensal por cada item exposto, além de realizar a importação diretamente dos Estados Unidos.


O diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, lembra que a chegada da rede integra o movimento de atrair marcas internacionais desejadas pelo capixaba. Nos últimos dois anos, já foram inauguradas no empreendimento cinco gigantes internacionais exclusivas no Estado: Kiko Milano, Lindt, Sephora, Samsonite e Asics.  


“Estamos sempre atentos às tendências e às movimentações do mercado para trazer operações que agreguem valor ao nosso mix e ampliem as opções para o público. A chegada do Hard Rock Cafe reforça a exclusividade do nosso portfólio e demonstra a

capacidade do Shopping Vitória de atrair grandes marcas internacionais, fortalecendo o potencial do Espírito Santo para receber novos investimentos”, destaca Raphael Brotto.

O Hard Rock Café

Fundado em Londres, em 1971, por dois norte-americanos, o Hard Rock Cafe combina gastronomia e música em um conceito que se tornou referência internacional. A marca integra a Hard Rock International, presente em 75 países, com cafés, hotéis e cassinos em seu portfólio. 


No Brasil, a rede já possui unidades em pelo menos sete cidades: Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Gramado (RS), Itapema (SC), Porto Alegre (RS), Praia Grande (SP) e Ribeirão Preto (SP).  Além dos pratos clássicos da culinária americana, um dos elementos que caracterizam o Hard Rock Cafe é a ambientação inspirada na história da música. 


A rede também conta com linha de produtos licenciados e colecionáveis, especialmente camisetas e acessórios que carregam a identidade da marca. 

Leonardo Freitas, Raphael Brotto e Mariana Buaiz
Leonardo Freitas, Raphael Brotto e Mariana Buaiz assinaram contrato para a unidade nesta quinta-feira (5) Divulgação

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