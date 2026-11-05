FNDR e Reforma Tributária: o Espírito Santo pronto para o futuro

Esses programas integram a trajetória capixaba, mas a substituição gradual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), entre 2029 e 2032, exigirá novas soluções. A competitividade não depende de um único benefício, e sim de um conjunto de entregas.





Nesse contexto, merece atenção o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), criado pela Emenda Constitucional nº 132/2023. Com recursos da União, o fundo busca reduzir desigualdades regionais e sociais. Poderá financiar projetos e obras de infraestrutura, iniciativas de ciência, tecnologia e inovação e atividades produtivas com elevado potencial de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras.





A dimensão financeira é significativa. A Constituição prevê aportes anuais ao FNDR, começando com R$ 8 bilhões em 2029, chegando a R$ 40 bilhões em 2033 e R$ 60 bilhões por ano a partir de 2043, cujos valores serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O FNDR não é um fundo provisório: a emenda prevê a continuidade dos repasses anuais a partir de 2043, sem estabelecer data de encerramento.