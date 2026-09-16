A urgência da reforma do STF

A percepção pública sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) atravessa uma profunda crise de confiança. A transformação da imagem de uma Corte guardiã da Constituição em um ator institucional cada vez mais exposto no conflito político fragiliza a autoridade de suas decisões e tensiona a arquitetura republicana concebida em 1988.





O ponto de maior tensão encontra expressão no Inquérito 4.781/DF, o chamado “Inquérito das Fake News”. Independentemente das razões institucionais que motivaram sua instauração, o procedimento suscitou uma questão constitucional incontornável: até onde pode avançar a autodefesa de uma Corte sem comprometer a separação entre investigar, acusar e julgar?





Quando funções distintas se concentram no mesmo centro de poder, a imparcialidade deixa de ser apenas uma questão subjetiva e passa a constituir um problema estrutural de legitimidade.