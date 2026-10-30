Reynaldo Gianecchini diz que não quer mais fazer novelas; saiba por quê

Reynaldo Gianecchini, 53, afirmou que não tem mais vontade de fazer novelas. Em entrevista ao Alt Tabet, programa apresentado por Antonio Tabet no UOL, o ator explicou que passou a repensar os rumos da carreira durante a pandemia de Covid-19 e decidiu priorizar experiências profissionais diferentes.





Depois de cerca de duas décadas dedicadas também à televisão, ele diz que deseja explorar outras formas de contar histórias.





A mudança de perspectiva não aconteceu de uma hora para outra. Segundo Gianecchini, o período de isolamento social o levou a refletir sobre o tipo de trabalho que gostaria de fazer dali em diante. A possibilidade de experimentar outras linguagens e projetos com duração menor passou a fazer mais sentido para o artista.





A última novela do ator foi "A Dona do Pedaço" (2019), da Globo, na qual interpretou Régis. Antes disso, construiu uma trajetória de destaque na emissora, com trabalhos como "Laços de Família" (2000), sua estreia na televisão, "Da Cor do Pecado" (2004), "Belíssima" (2005), "Passione" (2010) e "Verdades Secretas" (2015).





A decisão também está relacionada a uma mudança na maneira como o ator enxerga o próprio trabalho. Durante o período de isolamento, ele contou que passou a estudar mais questões sociais, como a luta antirracista e os direitos da população LGBT, além de refletir sobre o machismo.





Com isso, começou a buscar personagens e projetos que estivessem mais próximos dos assuntos que gostaria de abordar. "Eu quero escolher os meus personagens, os meus trabalhos agora com as coisas que eu quero falar", explicou.





O encerramento do contrato fixo com a Globo, em 2021, também contribuiu para essa nova etapa. Gianecchini afirma que preferiu trabalhar por obra, abrindo mão da estabilidade financeira em troca de maior autonomia artística. Ele conta que não ficou ressentido com a decisão da emissora de não renovar o vínculo e que, na ocasião, recebeu a notícia de maneira positiva. "Eu já estava querendo isso há muito tempo", contou.