Youtuber Dedeco morre aos 33 anos e deixa esposa grávida do primeiro filho

O youtuber André Luiz Berbett Pinheiro Lopes, conhecido como Dedeco, morreu na quarta-feira (28), aos 33 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. Ele deixa a mulher, Fernanda Leite, grávida do primeiro filho do casal. Foi ela quem confirmou a notícia nas redes sociais.

A perda ocorre poucas semanas após momentos importantes na vida pessoal do casal. Dedeco e Fernanda se casaram em setembro, no Rio de Janeiro, e anunciaram em 9 de outubro que esperavam o primeiro filho. Na ocasião, o influenciador celebrou a chegada do bebê em uma publicação em seu perfil.

Em uma homenagem ao marido, Fernanda lamentou a morte e agradeceu as mensagens de apoio recebidas. Ela também pediu compreensão e respeito à família durante o período de luto. Ao falar sobre o filho que esperavam, prometeu manter viva a memória do pai. "Seu filho saberá da sua imensidão e o quanto foi amado e sonhado", escreveu.

QUEM ERA DEDECO?

Dedeco construiu sua trajetória na internet produzindo vídeos sobre futebol virtual. Ele começou a publicar conteúdo no YouTube em 2015 e reuniu cerca de 1,14 milhão de inscritos ao longo de mais de uma década.

O canal trazia partidas, desafios e séries com jogos como Pro Evolution Soccer (PES), eFootball e EA Sports FC, títulos que simulam partidas e competições de futebol.

Entre os formatos explorados pelo criador estavam séries nos modos Master Liga e Rumo ao Estrelato, nos quais os jogadores podem administrar clubes ou acompanhar a evolução de um atleta virtual. Dedeco também produzia desafios e disputas de pênaltis e faltas virtuais.

Torcedor do Flamengo, ele chegou a trabalhar com o clube em 2020, quando produziu conteúdo relacionado a jogos eletrônicos. Também participou de transmissões de competições de esportes eletrônicos com a eBrasil, iniciativa ligada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).